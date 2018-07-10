Destici ile Maduro görüştü: Emperyalistlere karşı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreni için Türkiye'ye gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, törene katılan misafirlerin onuruna verilen yemek programında, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici ile görüştü.10 Temmuz 2018 Salı 00:51
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya emperyalizme karşı mazlumların yanında durduğu için memnuniyet duyduklarını söyleyerek teşekkür etti.
Maduro ise Türkiye'de olmaktan kendisiyle ile tanışmaktan mutluluk duyduğunu fırsat bulursa ziyaret etmek istediğini söyledi.
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