Destekler işe yarıyor girişimcilik EKO sistemi büyüyor

Buğra Kardan

Yeni bir kalkınma hamlesi başlatmak ve refah seviyesini yükseltmeyi merkeze oturtan hükümet, Anadolu ile Trakya’ya yapılan yatırımları artırmak için tüm imkânlarını seferber ediyor. Ekonomi yönetimi, art arda destek paketleri ilan ediyor. Söz konusu paketler, 7 bölgede yüz binlerce firmanın ve müteşebbisin devreye girmesine olanak tanıyor.

Müteşebbis sayısı arttı

Nitekim 2009-2019 döneminde üreticiler ile ihracatçılara sunulan teşvikler, kredi yardımları ve vergi indirimleri sayesinde girişim sayısı 570 bin artarak 3 milyon 278 bine dayandı. Toplam girişim sayısı inşaatta 226 bini, imalatta ise 402 bini buldu. İdari ve destek hizmetlerinde de müteşebbis adedi önemli ölçüde arttı. 2009’da 27 bin 283 olan girişimci sayısı 2019’da 57 bin 490’ı aştı. Bunda kentleşmenin hızlanmasının; sitelere ve AVM’lere yenilerinin eklenmesinin; taşıma, yiyecekiçecek ile güvenlik alanlarında taşeronlaşmanın yaygınlaşmasının payı büyük.

402 bin sanayicimiz var

Öbür taraftan tarım sektörüne girip üretime katkıda bulunan pek çok aile var. Öyle ki bu sektörde 2009’da 16 bin 902 olan girişimci sayısı yüzde 59 artışla 26 bin 643’e çıktı. İmalat sanayiinde ise girişimci sayısı sınırlı oranda artarak 325 binden 402 bin 700’e yükseldi. Bu yükselişin güçlü bir şekilde devam edeceği öngörülüyor. Pandemi tehdidinin tamamen atlatılmasının ardından pek çok firmanın imalat sanayiine yatırım yapacağı tahmin ediliyor. Ekonomistler, hükümetin girişimci eko sistemini büyütmeye dönük adımların meyvelerini vermeye başladığını kaydediyorlar. Ayrıca “Yatırım iştahının kabarması, yerli ve yabancı gruplar ile holdinglerin 81 ilde fabrika aramaları ilerisi için umut verici” görüşünde birleşiyorlar.

Yatırım ortamı iyileşti

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoğlu da YENİ AKİT’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin 2009 sonrasında hızla büyüdüğüne işaret ederek, “Bu dönemde yatırım ortamı iyileşti, ekonomi dışa açıldı. Doğal olarak girişimci sayısı süratle arttı” dedi. İnşaat ve hizmet sektörlerinin güçlenmesinin yatırımcıların dikkatlerinden kaçmadığını dile getiren Aslanoğlu, “Haliyle bu alana çok sayıda firma, aktör girdi” ifadesini kullandı.

Önemli uyarılar

Gelinen aşamada girişimcileri imalat sanayiine yöneltmek gerektiğini vurgulayan Aslanoğlu, şöyle devam etti: “Bu çerçevede kamu kurumları tarafından önemli projeler ortaya koyulmalı. Bu projelere odalar da dahil edilmeli. Müşterek adımlar atılmalı. Gençlerin yerli ve yeni ürün üretmelerine odaklanılmalı. İnovatif fikirler ticarileştirilmeli. Teşvikler ise tekrar ele alınmalı. Firmalara kulak verilmeli, yatırımlar için yardımda bulunulmalı, kredi ve yer tahsis edilmeli. Çok planlı ve programlı hareket edilmeli. Sektörel ve bölgesel bazda planlama yapılarak girişimciler desteklenmeli. Nokta atışı gidilmeli, stratejik yatırımlar yapan şirketlere teşvik verilmeli.”