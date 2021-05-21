Destek Patent’in projesi tüm ülkeye yayılıyor! ‘Fikrine Sahip Çık'anları destekliyor

Sınai mülkiyete konu olan, marka, patent, tasarım tescili için vekillik ve danışmanlık hizmetleri sunan Destek Patent, “Fikrine Sahip Çık” projesiyle sosyal sorumluluk anlayışının odağına eğitimi yerleştirerek Fikri ve Sınai Haklar bilincini yaygınlaştırmayı, patent okuryazarlığını artırmayı ve böylelikle kamuoyunu da bilinçlendirerek Türkiye’yi global ölçekte bir marka olarak konumlandırmayı hedefliyor. Projenin ağırlıklı hedef kitlesini lise öğrencileri oluşturuyor. Sınai Haklar alanındaki farkındalığın çok erken yaşlarda oluşması gerektiğini vurgulayan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Buluş yapmaya merakı olan, yeni bir ürün ya da marka oluşturmak için heyecan duyan girişimci gençlerimizin gerek Türkiye’de gerekse dünyanın herhangi bir yerinde haklarını nasıl koruyacakları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Erken yaşta bu farkındalığı oluşturursak, ancak o zaman ülkemizde bu kültürü oluşturabiliriz” dedi.

Hedefimiz tescil sayılarını artırmak

2019 yılında başlatılan Fikrine Sahip Çık projesinin ilk etabında öncelikle bir farkındalık oluşması için yola çıktıklarını söyleyen Yamankaradeniz, şöyle devam etti: “İlk başta genel sınai haklar eğitimlerimizi verdik ve bir farkındalık oluşmasını sağladık. Projemizin ikinci etabında ise artık hedefimiz tescil sayılarının artmasına katkıda bulunmak. Bunun için de okullarda ihtiyaç analizi yaparak, hangi okulun hangi alanda tescil başvurusu yapmak istediğini belirleyip, o okula o alanda daha derinlemesine atölye çalışmaları planlıyor, gerektiğinde kendi vekil çalışanlarımızdan gönüllü mentörler atıyoruz. Böylece hem ihtiyacı olan okullara bire bir mentörlük yapmış oluyoruz, hem de çalışan gönüllüğümüzü desteklemiş oluyoruz.

Proje aynı zamanda girişimci ve KOBİ'leri de destekliyor

Projenin bir diğer ayağını Girişimci ve KOBİ’lere yönelik verilen eğitimler oluşturuyor. Bu eğitimlerde firmalara, sundukları ürün ya da hizmetlerin korunması, rekabet güçlerini artırması ve kurumsal bir çatı altında geleceğe nasıl çok daha güçlü bir şekilde kendilerini taşıyacakları konusunda eğitimler veriliyor.”

“Küresel rekabet gücümüzü artıyor”

Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmek için atılan tüm adımlar arasında Fikri ve Sınai Haklar alanındaki yatırımların etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir ülkenin ekonomisinin büyümesindeki en önemli göstergelerden birisi, o ülkenin Fikri ve Sınai Haklar alanındaki yatırımlarıdır. Gelecekte, ülkemizin küresel anlamda rekabet gücünü ve marka değerini artırabilmek için gençlerimizi bugünden bilinçlendirmeli ve hazırlamalıyız. Emekleri, icatları, fikirleri ile ülkemizi yarınlara taşıyacak gençlerimize ve hali hazırda ürün ve hizmetleri ile ticari faaliyetlerini sürdüren firmalarımıza, girişimcilerimize “Fikrine Sahip Çık” diyoruz. Özellikle de buluş yapmaya merakı olan, yeni bir ürün ya da marka oluşturmak için heyecan duyan girişimci gençlerimizin gerek Türkiye’de gerekse dünyanın herhangi bir yerinde haklarını nasıl koruyacakları konusunda bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Biz bu projeyle fikrini geleceğe taşımak isteyen tüm gençlerimizin en büyük destekçisi olduğumuzu ortaya koyduk. Amacımız, projemizde bize destek veren kurum ve kuruluşlarla birlikte tüm Türkiye’de Fikri ve Sınai Haklar konusunda bilgi sahibi olmayan genç bırakmamak.”