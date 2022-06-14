Destan'da beklenmedik ayrılık! Diziye veda ediyor
Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrollerinde yer aldığı Destan dizisinin 27. bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Ebru Şahin’in başrolünü oynadığı atv’nin salı akşamları ekrana gelen dönem dizisi Destan’ın yeni sezonda da devam etmesi gündemde…
Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide son dakika bir ayrılık yaşandı.
Dizinin Alpagu Han’ı Selim Bayraktar diziden ayrıldı. Başarılı oyuncu yeni sezonda dizide rol almayacak.
Bu akşam sezon finali ekrana gelecek olan dizide büyük bir patlama yaşanacak.