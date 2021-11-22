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Medya Destan Yaman kimdir? Destan dizisi Yaman’ı oynayan kim?
Medya

Destan Yaman kimdir? Destan dizisi Yaman’ı oynayan kim?

Destan'da Yaman kim? Türkler’in ilk ana yurdu olan Orta Asya’dan yeşeren Akkız ve Batuga’nın destanı izleyiciyle buluşacak. Destan ilk bölümüyle 23 Kasım Salı akşamı izleyiciyle buluşacak. Destan dizisi oyuncu kadrosu bir hayli merak uyandırdı. Peki Destan oyuncuları kimler? Destan Yaman kimdir? Destan’da Yaman’ı kim oynuyor? Destan Yaman Ahmet Olgun Sünear kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 09:06:00 - 2021-11-22 09:08:16
Destan Yaman kimdir? Destan dizisi Yaman’ı oynayan kim?

Destan'da Yaman'ı oynayan kim? ATV Destan oyuncuları... Türkler cihana hakim oldu ve gittikleri yere adalet, huzur, güven, mutluluk götürdü. Tarih dizilerinden olan Diriliş Ertuğrul, Uyanış Büyük Selçuklu, Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinden sonra şimdi de Destan geliyor. Türk tarihine ilişkin dönem dizisi sevenler artık Salı akşamları ekran başından ayrılmayacak. Tanıtımları ile büyük merak uyandıran dizinin adı Destan. İlk bölümü 23 Kasım Salı akşamı izleyiciyle buluşacak. Türklerin dünyadaki anavatanına Orta Asya’ya uzanan öykü Akkız ve Batuga’nın destanlara yaraşır öyküsünü anlatacak. Peki Varı yoğu Sırma olan, Dağ'ın yiğit ve cesur savaşçısı, Akkız'ın can yoldaşı olan Yaman kimdir? Destan’da Yaman’ı kim oynuyor? ATV  Destan Yaman Ahmet Olgun Sünear oynamakta. Peki Destan Yaman Ahmet Olgun Sünear kimdir?

Ahmet Olgun Sünear kimdir

Ahmet Olgun Sünear kimdir?

Ahmet Olgun Sünear, 24 Aralık 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden 8 senede mezun oldu.  Bahar Kerimoğlu ile metod oyunculuk çalıştı. Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları bölümüne devam etti. Modern dansa yoğunlaştı. 

Ahmet Olgun Sünear, Gaye Sökmen Ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Dergilere fotomodellik yaparak modelliğe başladı. Bir çok reklam filmlerinde oynadı. 2014 - 2015 tarihleri arasında başrollerini Hazal Kaya ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı “Maral” adlı dizide Ceyda Düvenci, Fırat Altunmeşe, Reha Özcan, Defne Halman ile birlikte rol alırken Benan karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında “Çilek” adlı sinema filminde İlker Aksum, Halil Sezai Paracıkoğlu,Azra Akın, Bülent Şakrak, Selen Öztürk ile beraber rol aldı.

Ahmet Olgun Sünea, 2015 yılının Ekim ayında başlayan ve Yapımcılığını Birol Güven’in, yönetmenliğini ise Korhan Bozkurt’un üstlendiği "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrolde oynayan Yağmur Tanrısevsin'den başka dizide Hatice Aslan, Ahmet Olgun Sünear, Samet Sırmalı, Burak Hakkı, Kazım Akşar, Derya Şensoy, Serhan Onat ve Erkan Taşdöğen da oyuncu kadrosundadır.

Ahmet Olgun Sünear hangi dizilerde oynadı?

2015 - Mayıs Kraliçesi (Oğuz)(TV Dizisi) 

2014 - Çilek (Ozan) (Sinema Filmi) 

2014 - 2015 - Maral (Benan) (TV Dizisi) 

2014 - Boynu Bükükler (Selim) (TV Dizisi) 

2009 - Kampüste Çıplak Ayaklar (Arda) (Sinema Filmi) 

2021 - Destan (Yaman)

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