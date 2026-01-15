"Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi" Derya Çayırgan kimdir? İşte Derya Çayırgan'ın kariyeri...

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda, voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturmaya ilişkin detaylar kamuoyuna yansırken, tutuklu sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesinde Çayırgan hakkında ortaya attığı " Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi" iddiası da yeniden gündeme taşındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı aktarılırken, kamuoyunda tanınan isimlerin de dosyada yer alması dikkat çekti. Bu kapsamda voleybolcu Derya Çayırgan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu bilgisi haberleştirildi.

"Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi"

Soruşturmada tutuklu olduğu belirtilen sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesinde, Derya Çayırgan hakkında "Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu" yönünde iddia ortaya attığı öne sürüldü.

Derya Çayırgan'ın avukatı Kemal Kaynak'ın, Çayırgan hakkında daha önce dolaşıma sokulan iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını açıkladığı biliniyor. Bu açıklama, söz konusu iddiaların doğrulanmadığı ve hukuki süreç başlatıldığı yönünde değerlendirilmişti.

Derya Çayırgan kimdir?

Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Keçiören Belediyesi SigortaShop'ta libero olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Yeşilyurt altyapısından yetişen voleybolcu daha öncesinde; Konya Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor, Halkbank, Çukurova Belediyespor ve PTT kulüplerinde forma giydi.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun 2.1 Sporcudan Alınan Örnekte Yasaklı bir Maddenin veya Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin Tespit Edilmesi (Furosemide) gerekçesiyle sporcu 18 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere spordan 1 yıl men cezası aldı.

Derya Çayırgan’ın kariyeri

Türkiye Yeşilyurt (2005-10)

Türkiye Konya Ereğli Belediyespor (2010-12)

Türkiye Galatasaray (2011-13)

Türkiye Fenerbahçe (2013-14)

Türkiye Karşıyaka (2014-15)

Türkiye Çanakkale Belediyespor (2015-16)

Türkiye Halkbank (2016-19)

Türkiye Galatasaray (2019-21)

Türkiye Çukurova Belediyespor (2021-22)

Türkiye PTT (2022-23)

Türkiye Keçiören Belediyesi SigortaShop (2023-günümüz)