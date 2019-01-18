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Derviş Zaim sinemasına bakış

Derviş Zaim’in bütün filmleri, Bilim ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği “Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması” programında izleyiciyle buluşacak

18 Ocak 2019 Cuma 11:42
Derviş Zaim sinemasına bakış

Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Nokta, Rüya, Cenneti Beklerken, Gölgeler ve Suretler, Devir, Balık ve diğerleri… Türk sinemasında kendine farklı bir dil inşa eden yönetmenlerden Derviş Zaim’in tüm filmlerinin gösterileceği bir program düzenleniyor. İstanbul’daki Bilim Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilecek program 19-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak. “Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması” adlı program çerçevesinde usta yönetmenin sinema dili üzerine söyleşiler de yapılacak. Bilim ve Sanat Vakfı’nda Hasanali Yıldırım koordinatörlüğünde yapılmakta olan Film Bahane atölyesi özel programında 26 Ocak’ta “Cenneti Beklerken” filmi sahne sahne analiz edilecek. Programın son etkinliği “Ustalık Sınıfı” ise Derviş Zaim’in katılımı ve sinema yazarı Barış Saydam’ın yönetiminde gerçekleştirilecek.

 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:42
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