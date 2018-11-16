0553 313 94 23

Ders kitaplarında örtülü evrim propagandası

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarına dağıtılan 5. sınıf Fen Bilimleri kitabında eşref-i mahlukat olarak yaratılan insan ‘memeli hayvan’ olarak tanımlanıyor. Akit’e özel açıklamalarda bulunan Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, “Ülkemizin eğitim sistemi hala materyalist, pozitivist, evrimci ve Allah’ı inkar eden anlayıştan kurtulamadı” dedi.

16 Kasım 2018 Cuma 15:12
Ders kitaplarında örtülü evrim propagandası

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA 

Bazı odaklar tarafından şişirilen laikçi isimlerin, milli şair ve yazarlarımızdan daha çok ders kitaplarında yer aldığının ortaya çıkmasının ardından, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarına dağıtılan 5. Sınıf Fen Bilimleri kitabında eşref-i mahlukat olarak yaratılan insan “memeli hayvan” olarak tanımlanıyor.

Eğitim sistemi bundan kurtulmadı

Ülkemizin eğitim sistemi hala materyalist, pozitivist, evrimci ve Allah’ı inkar eden anlayıştan kurtulamadı” ifadelerini kullanan Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, “Bu kitapları öğretmenlere yazdırıyorlar. Toplanan komisyon bu milletin değerlerine inanıyorsa doğru dürüst bir kitap çıkıyor. Eğer pozitivistlerin kaynaklarından faydalanıyorlarsa böyle safsatalar çıkıyor. Evrim bir teori. Evrim konusunda detaylı araştırmalar yapanlar insan beyninde herhangi bir evrimin olmadığını, her hücrenin çok özel bir görevi olduğunu ve mükemmel yaratıldığını söylüyor. Beyin hücrelerimiz bilgiyi anlıyor, yorumluyor, önemli eserler ortaya koyuyor. Bu gibi işleri yapabilen insan beyni kendi kendine oluşmuş olamaz. Bunu Allah olmadan izah etmek mümkün değil” diye konuştu.

Kainatın mükemmel bir şekilde yaratıldığını ve evrim teorisinin bir hikaye olduğunu dile getiren Kavaklı, “Pozitivist inkarcı insanların gözleri kör, Kur’an’ı bilmiyorlar. Kendilerinin teorileri hiçbir şeyi açıklamıyor. Bu kafadaki adamlar toplanıp bu kitapları yazıyorlar. Bugüne kadar birçok kitapta bu gibi durumlara rastladık. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kitapları tamamen elden geçirmesi lazım. İslam’ın bayraktarlığını yapan bu milletin asıl değerlerine yeniden dönmesi lazım. Avrupalıların, kiliseden kaçanların uydurdukları safsatalardan kurtulmamız lazım” dedi.

Eşref-i mahlukat olarak yaratılan insan, ders kitaplarında “memeli hayvan” olarak tanımlanıyor.

Memeli yazarlara yer yok, evrime başladı

Laikçi ve solcu isimlerle şişirilerek ilkokul ve ortaokul talebelerinin önüne konulan ders kitaplarındaki skandallar bitmiyor. Birçok marjinal yazara boy boy yer verilen ders kitaplarında, mili şair ve yazarlarımıza yeteri kadar yer verilmediği geçtiğimiz günlerde gazetemizin yaptığı haberler gündeme gelmişti.

Gazetemizin haberinin ardından büyük tepki çeken ders kitapları başka birçok sıkıntıyı da barındırıyor. Son olarak Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarına dağıtılan 5. sınıf Fen Bilimleri kitabında eşref-i mahlukat olarak yaratılan insan ‘memeli hayvan’ olarak tanımlandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 15:12
  1. eşref-i mahlukat
  2. Ali Erkan Kavaklı
  3. Milli Eğitim Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore'den Japonya'ya özür açıklaması!
    1. Kuzey Kore'den Japonya'ya özür..
    2. Yıldırım Demirören: Pırıl pırıl bir..
    3. Gece uyutmayan kireçlenme ağrıları
    4. İnce'den Kılıçdaroğlu randevusu..
    5. İnsana ait olduğu değerlendirilen..
    6. Siyonist İsrail'e büyük jest!
    7. Tasavvuf insanın ruhunu temizler
    8. Kaşıkçı için Mekke'de gıyabi cenaze..
    9. İstanbul'da düğmeye basıldı: 9 gözaltı
    10. Aydın Doğan'ın torunu bedelli yaptı
    11. Beşiktaş'ta flaş Burak kararı!
    12. Kayseri Erciyes'e lapa lapa kar yağdı
    13. İstanbul'da AVM yangını! Ekipler..
    14. Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    15. Kelimeleri değiştirin hayatınız değişsin
    16. Ders kitaplarında örtülü evrim..
    17. Fatih Erbakan'ın kurduğu yeni partinin..
    18. 20 bin sözleşmeli öğretmen alım..
    19. AB'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    20. Gül'ün doktoru FETÖ'den hakim karşısında
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!