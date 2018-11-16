Ders kitaplarında örtülü evrim propagandası

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Bazı odaklar tarafından şişirilen laikçi isimlerin, milli şair ve yazarlarımızdan daha çok ders kitaplarında yer aldığının ortaya çıkmasının ardından, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarına dağıtılan 5. Sınıf Fen Bilimleri kitabında eşref-i mahlukat olarak yaratılan insan “memeli hayvan” olarak tanımlanıyor.

Eğitim sistemi bundan kurtulmadı

“Ülkemizin eğitim sistemi hala materyalist, pozitivist, evrimci ve Allah’ı inkar eden anlayıştan kurtulamadı” ifadelerini kullanan Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, “Bu kitapları öğretmenlere yazdırıyorlar. Toplanan komisyon bu milletin değerlerine inanıyorsa doğru dürüst bir kitap çıkıyor. Eğer pozitivistlerin kaynaklarından faydalanıyorlarsa böyle safsatalar çıkıyor. Evrim bir teori. Evrim konusunda detaylı araştırmalar yapanlar insan beyninde herhangi bir evrimin olmadığını, her hücrenin çok özel bir görevi olduğunu ve mükemmel yaratıldığını söylüyor. Beyin hücrelerimiz bilgiyi anlıyor, yorumluyor, önemli eserler ortaya koyuyor. Bu gibi işleri yapabilen insan beyni kendi kendine oluşmuş olamaz. Bunu Allah olmadan izah etmek mümkün değil” diye konuştu.

Kainatın mükemmel bir şekilde yaratıldığını ve evrim teorisinin bir hikaye olduğunu dile getiren Kavaklı, “Pozitivist inkarcı insanların gözleri kör, Kur’an’ı bilmiyorlar. Kendilerinin teorileri hiçbir şeyi açıklamıyor. Bu kafadaki adamlar toplanıp bu kitapları yazıyorlar. Bugüne kadar birçok kitapta bu gibi durumlara rastladık. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kitapları tamamen elden geçirmesi lazım. İslam’ın bayraktarlığını yapan bu milletin asıl değerlerine yeniden dönmesi lazım. Avrupalıların, kiliseden kaçanların uydurdukları safsatalardan kurtulmamız lazım” dedi.

Eşref-i mahlukat olarak yaratılan insan, ders kitaplarında “memeli hayvan” olarak tanımlanıyor.

Memeli yazarlara yer yok, evrime başladı

Laikçi ve solcu isimlerle şişirilerek ilkokul ve ortaokul talebelerinin önüne konulan ders kitaplarındaki skandallar bitmiyor. Birçok marjinal yazara boy boy yer verilen ders kitaplarında, mili şair ve yazarlarımıza yeteri kadar yer verilmediği geçtiğimiz günlerde gazetemizin yaptığı haberler gündeme gelmişti.

Gazetemizin haberinin ardından büyük tepki çeken ders kitapları başka birçok sıkıntıyı da barındırıyor. Son olarak Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarına dağıtılan 5. sınıf Fen Bilimleri kitabında eşref-i mahlukat olarak yaratılan insan ‘memeli hayvan’ olarak tanımlandı.