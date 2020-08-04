Derneklere ilişkin eğitimler uzaktan verilmeye başlandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, derneklere ilişkin eğitimlerin "İçişleri E-Akademi" sistemi ve kurumun internet sitesinden erişime açıldığını duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl için planlanan eğitimlerin gerçekleştirilememesi üzerine, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) iş birliğinde, dernek temsilcileri, vatandaşlar ve Bakanlık personeline uzaktan eğitim verilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

"Dernek İş ve İşlemleri", "Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS)", "Derneklere Yönelik Denetim ve Rehberlik", "Derneklere Yönelik İzne Tabi İşlemler", "Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele" eğitimlerinin hazırlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu eğitimlerin amacı, DERBİS, derneklerin kuruluş, çalışma ve faaliyetleri, izne tabi işlemleri, denetimleri ve gerektiğinde feshine yönelik iş ve işlemler ile kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelenin yürütülmesi hakkında, personelin, dernek yöneticilerinin ve vatandaşların bilgi birikimlerini artırmak ve uygulama becerilerini geliştirmektir."

Açıklamada, eğitimlere "https://uzem.icisleri.gov.tr" ve "https://www.siviltoplum.gov.tr/derneklere-yonelik-egitimler" linklerinden ulaşılabildiği kaydedildi.



