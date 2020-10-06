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Aktüel Derneklerde dijital dönüşüm devam ediyor
Aktüel

Derneklerde dijital dönüşüm devam ediyor

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü: - "Derneklere yapılan bağışların ve üye aidatlarının tahsilinde kullanılan alındı belgeleri fiziksel ortamın yanında elektronik ortamda da kolay ve güvenli bir şekilde kullanılabilecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:14:19 -
Derneklerde dijital dönüşüm devam ediyor

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, derneklere yapılan bağışların ve üye aidatlarının tahsilinde kullanılan alındı belgelerinin fiziksel ortamın yanında elektronik ortamda da kolay ve güvenli bir şekilde kullanılabileceğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na 25 Mart 2020'de eklenen maddeyle, derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlemin elektronik ortamda da yapılabildiği hatırlatıldı.

Elektronik ortamda verilen hizmetlere bir yenisinin daha eklendiğinin belirtildiği açıklamada, "Derneklere yapılan bağışların ve üye aidatlarının tahsilinde kullanılan alındı belgeleri fiziksel ortamın yanında, İçişleri Bakanlığının 2020/20 sayılı Genelgesi ile elektronik ortamda da kolay ve güvenli bir şekilde kullanılabilecek." ifadelerine yer verildi.

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) içerisinde e-alındı belgesi adıyla derneklerin hizmetine sunulan uygulamayla, gelir tahsilinde kullanılan alındı belgelerinin basılması, kontrolü ve dağıtımında yaşanan güçlüğün ortadan kaldırılması, kağıt israfının önlenmesi, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir dernek yönetiminin sağlanmasının amaçlandığının vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi:

"Uygulamayla yönetim kurulu tarafından e-alındı belgesi düzenleme yetkisi verilen kişiler, derneğe üye aidatını ödemek veya bağışta bulunmak isteyen kişilerin ad-soyad, TCKN, cep telefonu, varsa e-posta adres bilgilerini DERBİS'e girerek e-alındı belgesini düzenleyebilecek. Düzenlenen e-alındı belgesi SMS ve e-posta yoluyla bağışçıya gönderilecek. Gönderilen e-alındı belgesinin doğruluğu, belgenin sağ üst köşesinde bulunan kare kodu ya da belgenin en alt satırında bulunan doğrulama kodu ile www.siviltoplum.gov.tr adresinden kontrol edilebilecek."

Açıklamada, yeni çalışmalarla elektronik ortamda dernek kuruluşu, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının internet üzerinden yapılabilmesi, defter ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulabilmesi gibi birçok işlemin dijital ortamda gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

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