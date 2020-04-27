DERLEME - Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 210 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 900 bini aştı.



"Worldometer" sitesine göre, salgının "merkez üssü" ABD'de vaka sayısı 999 bin 363'e, can kaybı ise 56 bin 173'e yükseldi. ABD'de iyileşenlerin sayısı ise 140 bine yaklaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın günlük Kovid-19 basın toplantısını iptal etmesi gündem oldu.

New York Valisi Andrew Cuomo, kapatılan bazı iş yerlerinin 15 Mayıs'tan itibaren aşamalı olarak açılmaya başlayabileceğini söyledi.



İtalya'daki can kayıpları son 24 saatte 33 artarak 26 bin 977'ye çıkarken, virüs bulaşanların sayısı 199 bin 414 oldu. Hastalığı atlatanların sayısı ise 66 bin 624'e yükseldi.



İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 23 bin 521'e, vaka sayısı 229 bin 422'ye çıktı. İyileşen sayısı ise 120 bini aştı.

Salgının en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya, antikor testlerine başladı.



Fransa'daki can kaybı 23 bin 293'e çıkarken, vaka sayısı 165 bin 842 ve iyileşenlerin sayısı 45 bin 513 olarak açıklandı.



İngiltere'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 157 bin 149'a, can kaybı 21 bin 92'ye çıktı.



- İngiltere Başbakanı Johnson görevine döndü

Can kayıpları Belçika'da 7 bin 207'ye, Almanya'da 5 bin 985'e, İran'da 5 bin 806'ya, Hollanda'da 4 bin 518'e, Brezilya'da 4 bin 298'e, Kanada'da 2 bin 701'e, İsveç'te 2 bin 274'e, İsviçre'de 1640'a, Meksika'da 1351'e, İrlanda'da ise 1102'ye çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, "Salgın bitme noktasından çok uzak." dedi.



Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de başkent Pekin ve ülkenin en büyük kenti Şanghay'da orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime kısmen başlandı.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, Kovid-19 tedavisinin ardından 22 gün sonra göreve dönerken, ülkedeki kısıtlamaların 7 Mayıs'tan önce hafifletilebileceği iddia edildi.

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaleti dışında tüm eyaletlerinde mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu başladı.



Kovid-19'a yakalanan İran Meclis Başkanı Ali Laricani sağlığına kavuştu.

- Nijerya'da Kovid-19 tespit edilen bir kadın doğum yaptı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün "Eski Şehir" bölgesinde oturan Filistinliler, teravih namazını ibadete açılamayan Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor.

Kazakistan'da salgından zarar gören kişilere ve iş dünyasına sağlanan destek paketinin yaklaşık 6 trilyon tenge (yaklaşık 14 milyar dolar) olduğu bildirildi. Ülkedeki olağanüstü halin (OHAL) ise 11 Mayıs'a kadar uzatılacağı bildirildi.

Japonya'da, 29 Nisan'dan itibaren Rusya, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Umman, Katar, Cibuti, Belarus, Ukrayna ve Peru'nun yanı sıra bazı Karayip ülkelerinden yolcular kabul edilmeyecek.

Sierra Leone'de kısmi sokağa çıkma yasağı ikinci bir emre kadar uzatıldı.

Tayland'da son 24 saatte 9 yeni vaka tespit edilerek, 14 Mart'tan bu yana ülkedeki en düşük günlük vaka artışı görüldü.

Nijerya'nın Lagos eyaletinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 620 kişi ve hükümetin Kovid-19 tedbirlerini protesto eden 51 kişi gözaltına alındı. Ülkede ayrıca, hamileliği sırasında Kovid-19 tespit edilen kadın doğum yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kovid-19 sebebiyle kapalı olan iş yerlerinin 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacağı duyuruldu. KKTC Cumhuriyet Meclisi milletvekilleri ve meclis çalışanlarına da Kovid-19 testi yapıldı.

Hindistan'da uygulanan sokağa çıkma yasağından olumlu sonuçlar alındığı açıklandı.

Yeni Zelanda, koronavirüse karşı verdiği savaşı "kazandığını" belirtti.

Uganda'da 883 mahkum Kovid-19 önlemleri kapsamında serbest bırakıldı.

Hırvatistan'da mağaza ve toplu taşıma faaliyetleri başlatılırken, Sırbistan'da da kapalı alanlardaki pazar yerleri ile kuaför, güzellik salonu ve spor salonları bugün itibarıyla kapılarını açtı.