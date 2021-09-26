Derin devlet işaret etmiş Sadettin Tantan sahneye çıkmıştı! Sedat Peker Tantan'a 'hayranınızım' diyerek karşılık verdi

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Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, önceki gün firari mafya elebaşısı Sedat Peker'i savunarak, darbecileri desteklemişti. Tantan, Peker'in iftiralarını, "Devlet içindeki namuslu memurlar bilgi veriyor." yalanı ile meşrulaştırmaya çalışmıştı.

Sadettin Tantan hayranı çıktı!

Tantan'ın kendisi hakkındaki sözlerinden sonra twitter hesabından paylaşımda bulunan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, "Kıymetli büyüğüm Sayın Sadettin Tantan, sizi her ne kadar yüz yüze tanımamış olsam da bütün Adapazarlılar, Kafkas asıllılar gibi çocukluğumdan beri hayranlık duyar, saygı beslerim. Yorumunuz doğrudur." dedi.

Pker, sözlerine şöyle devam etti: Sizleri tanımasam da sizin ekolünüzden yetişmiş, devletin içerisindeki namuslu görevlilerden ses kayıtları, Whatsapp yazışmaları ve resmi evraklar şahsıma ulaştırılmıştır. Kafkas kültüründe uğradığı haksızlık karşısında mücadele için bir yemin eden ve ölene kadar bu sözden dönmeyen savaşçıya 'Abrek' ismi verilir. Söz namus.