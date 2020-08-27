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Aktüel Dereli'de riskli binaların yıkımına devam edildi
Aktüel

Dereli'de riskli binaların yıkımına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:52:41 -
Dereli'de riskli binaların yıkımına devam edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde, sel ve heyelandan zarar gören riskli binaların yıkımı sürüyor.

İş makineleri tarafından gerçekleştirilen yıkım işlemlerine, dere yatağında bulunan 5 katlı bir bina ile devam edildi.

Çalışmaları yakından takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yerleri yıkılan vatandaşlarla görüşerek, kendilerine taşınma ve barınma konusunda destek olunacağını belirtti.

İlçede yıkımına karar verilen binalardan tahliye işlemleri de sürüyor.

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