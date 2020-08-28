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Aktüel Dereli'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları tamamlanmak üzere
Aktüel

Dereli'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları tamamlanmak üzere

İlçe merkezindeki yollara bugün asfalt serilmeye başlanması planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-28 09:07:18 -
Dereli'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları tamamlanmak üzere

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde selin sürüklediği hafriyatın kaldırılması çalışmalarında sona gelindi.

Akkaya Deresi'nin 22 Ağustos'ta taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum ve kaya parçalarının kaldırılması işleminin büyük bölümü, Giresun'un yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor.

Caddede biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın tamamına yakınını kaldıran ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına devam ediyor. İlçe merkezindeki yollara bugün asfalt serilmesi planlanıyor.

Temizlik çalışmaları tamamlanan bazı dükkanların pencere ve kapıları takıldı.

Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik ve su kesintisi yaşanan ilçe merkezinin büyük bölümüne enerji ve su verildi.

Vatandaşlar, belediye hoparlöründen yapılan anonsla, musluklardan akan suyu, içme suyu olarak kullanmamaları yönünde uyarılıyor.

Ayrıca ilçede hasarlı ve riskli yapıların yıkımı da iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

Türk Kızılay, AFAD ve çeşitli sivil toplum örgütleri, vatandaşlara ve bölgede çalışma yapan ekiplere sıcak yemek dağıtıyor.

İlçede sel sularına kapılarak kaybolan Kenan Akar'ı arama çalışmaları, arama kurtarma ekipleri tarafından Aksu Deresi yatağında ve diğer bölgelerde devam ediyor.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Dereli ilçesi ve afete maruz kalan diğer ilçelerde gün içinde incelemelerde bulunmaları bekleniyor.

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