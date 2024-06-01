Derelerinden altın akan kentte yeni rezerv! Hükümet izin verdi
Yakın zamanda altın arama çalışmalarına başlanacak olan ve derelerinden altın çıkarılan kent olarak gösterilen Bolu'da bu kez kömür aranacak.
Mengen’de kömür aramak için özel bir şirketin talep ettiği arama ruhsatı kabul edildi.
Bolu’nun Mengen ilçesinde belirlenen alan için istenilen arama ruhsatı, uygun bulundu. Bölgede maden aranacak.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunan maden arama ruhsatı talepleri paylaşıldı.
Bolu’da 1 maden sahası için talep edilen arama ruhsatı uygun bulundu.
Mengen ilçesinde “3490201” erişim numaralı maden sahasında, Fidanboy İnşaat Maden şirketi tarafından kömür aranacak.
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KAYNAK: KOROĞLU GAZETESİ