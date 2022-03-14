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Spor Derbiye damga vuran pozisyon
Spor

Derbiye damga vuran pozisyon

Beşiktaş'ta son dakikalarda Larin'in penaltı beklediği pozisyon, sosyal medyada tartışıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 23:15:00 -
Derbiye damga vuran pozisyon

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Mücadelede bir pozisyon tartışmalara neden oldu. Maçın son dakikalarında Nelsson ile Larin Galatasaray ceza sahasında ikili mücadeleye girdi.

Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

Mücadele sonrasında Larin yerde kaldı. Beşiktaşlılar pozisyonun ardından penaltı beklerken hakem Atilla Karaoğlan devam dedi.

Sosyal medyada Beşktaş taraftarı penaltı verilmediği için isyan etti.

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