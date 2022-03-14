Derbinin kazananı Galatasaray oldu

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk etti. Dev mücadele Sarı-Kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 22 ve 32. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Beşiktaş oyuna ortak olmak için gol pozisyonlarına girse de aradığı golü bir türlü bulamadı. Tam karşılaşma bu skorla sona erecek derken Rıdvan Yılmaz 85. dakikada Beşiktaş'ı umutlandıran golü kaydetti. Maçın son dakikalarında siyah-beyazlı ekip baskısını arttırsa da Galatasaray 2-1'lik skoru koruyarak karşılaşmayı galip tamamladı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 38'e yükseltirken, Beşiktaş 45 puanda kaldı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır bir yara aldı.

Sarı-Kırmızılılar gelecek hafta Gaziantep deplasmanına giderken Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil

Galatasaray: Pena, Elabdellaoui (Dk. 67 Boey), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 68 Babel), Feghouli (Dk. 46 Cicaldau), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 81 Ömer Bayram), Mustafa Muhammed (Dk. 67 Gomis)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Atiba (Dk. 46 Josef), Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira (Dk. 78 Rıdvan Yılmaz), Kenan Karaman (Dk. 39 Larin), Güven Yalçın (Dk. 39 Batshuayi)

Goller: Dk. 22 ve 32 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 85 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 31 Atiba, Dk. 32 Ersin Destanoğlu, Dk. 32 Ghezzal, Dk. 64 Josef (Beşiktaş), Dk. 48 Cicaldau, Dk. 68 Mustafa Muhammed, Dk. 86 Ömer Bayram, Dk. 90+5 Van Aanholt (Galatasaray)