Derbinin kazananı Galatasaray

3. dakikada ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Rosier'in sol ayakla vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

8. dakikada Elabdellaoui'nin soldan ortasında Mustafa Muhammed topa arka direkte kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

15. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşundan Ghezzal'ın ortaladığı topu ön direkte Necip Uysal arkaya çevirdi. Kaleye giden topu Kenan Karaman'dan önce Elabdellaoui müdahale ederek kornere çıkardı.

17. dakikada Berkan Kutlu'nun derinlemesine pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışı sol çaprazında Necip Uysal ve Rosier'den sıyrılarak şutunu çekerken, kaleci Ersin topu son anda kornere çeldi.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Mustafa Muhammed, Necip Uysal ve Vida'dan sıyrılarak topu içeri çevirdi. Boş pozisyonda Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Mustafa Muhammed, sağ tarafta meşin yuvarlağı Umut Meraş'tan kapıp ortasını yaparken, Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşuyla golünü attı: 2-0.

55. dakikada Rosier'in sağdan ortaladığı topa Larin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada soldan içeri kat eden Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed'in vuruşu Ersin'den döndü. Seken topu yeniden kapan Mustafa Muhammed'in dar açıdan kaleye gönderdiği topu Vida son anda çizgi üzerinden çıkardı.

67. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Vida'nın ayak koyduğu meşin yuvarlak boşta kaldı. Mustafa Muhammed'in ceza sahası içinde sert şutunda top üstten dışarı gitti.

84. dakikada Ghezzal'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rıdvan Yılmaz kafayla vururken, top az farkla dışarı çıktı.

85. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Rosier'in sağdan sert ortasında Ghezzal topu tek pasla Rıdvan Yılmaz'ın önüne bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun Nelsson'dan sıyrılarak sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Pena'nın bacak arasından filelere gitti: 2-1.

Derbi Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş'ın 9 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 9 maç sonra mağlup oldu.

Ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet ve 5 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Deplasmandaki 5 maçlık yenilmezlik serisi de bitti

Beşiktaş, deplasmanda 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Dış sahada son olarak İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, ardından rakip sahada çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alıp, 9 puan toplamıştı.

Dış sahadaki puan kaybı 30'a çıktı

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 11. kez kazanamadı.

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçlara ulaşmakta zorlanan ve sadece 3 kez kazanan Beşiktaş, dış sahada altışar beraberlik ve yenilgiyle 30 puan yitirdi.

Galatasaray deplasmanındaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray deplasmanındaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Rakibini dış sahada son olarak 2016-2017 sezonunda 1-0 yenen Beşiktaş, sonraki 5 maçta 4 yenilgi ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

Son 3 maçta 6 gol yedi

Sezonun ikinci yarısına savunmada iyi başlayan ve 7 maçta 4 gol yiyen Beşiktaş, son 3 maçta kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş; Demir Grup Sivasspor (3-2), Medipol Başakşehir (2-2) ve Galatasaray karşısında kalesinde 6 gol gördü.

Karaveli'den erken değişiklikler

Meaçın 32. dakikasında 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, ilk yarıda iki değişiklik birden yaptı.

Karaveli, mücadelenin 39. dakikasında Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ı oyundan alıp Michy Batshuayi ile Cyle Larin'i sahaya sürdü.

Önder Karaveli, ikinci yarıya da Atiba'nın yerine Josef'i alarak başladı.

Kerem Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor

Galatasaray'da son 2 sezondur performansıyla dikkati çeken Kerem Aktürkoğlu, derbide galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sezon Süper Lig'de geride kalan bölümde 28 maça çıkan Kerem, Beşiktaş derbisinde fileleri 2 kez havlandırıp, gol sayısını 8'e yükseltti.

Geçen sezon 27 lig karşılaşmasında 6 gol atan Kerem, bu yıl performansını daha da arttırdı.

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupalarında ise 3 kez fileleri havalandırdı.

"Dört Büyükler"e karşı bu sezon ilk kez

Galatasaray, bu sezon "Dört Büyükler" içinde olan rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı ilk kez kazandı.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 öne geçtiği Trabzonspor maçında 2-2 berabere kalan Galatasaray, dış sahada Beşiktaş ve içeride ise Fenerbahçe derbilerinde 1-0 üstünlük yakalamasına rağmen 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda ise sahasında 1-0 öne geçtiği Trabzonspor mücadelesini yine 2-1 kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek "Dört Büyükler"e karşı bu sezonki 5. maçında ilk galibiyetine ulaştı.

Evinde Beşiktaş'a 5 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ettiği derbilerde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0, 2020-2021 sezonunda 3-1, bu sezon ise 2-1'ik skorlarla galip geldi. 2019-2020 sezonunda yapılan maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

Torrent, ilk derbisinden galibiyetle ayrıldı

Sarı-kırmızılı takımın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk derbide galibiyet sevinci yaşadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in yerine 21. hafta öncesinde göreve getirilen 59 yaşındaki teknik adam, ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Torrent de çıktığı ilk derbiyi 3 puanla tamamladı.

Sahasında 3 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı takım, sahasında çıktığı son 3 lig maçında mağlup olmadı.

Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, sahasındaki son 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sahasındaki son yenilgisini 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Galatasaray, 25. haftada Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 27. haftada Çaykur Rizespor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrıldı.

Ligde 10 maçtır kalesini kapatamıyor

Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına engel olamadı.

Ligde son olarak 19. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladığı maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 10 karşılaşmada en az 1 kez topu filelerinde gördü.

Galatasaray, 2022 yılındaki lig karşılaşmalarında 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşarken, 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, son 10 lig maçında rakiplerinin 19 golüne, 16 golle karşılık verdi.

Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram cezalı

Galatasaray'da Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında olan Mustafa, mücadelenin 67. dakikasında yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın uzak köşeden çıkmasını istediği Mustafa Muhammed, doğrudan yedek kulübesine yöneldi. Karaoğlan, zaman geçirdiğini düşündüğü sarı-kırmızılı futbolcuya sarı kart gösterdi.

Karşılaşmaya 81. dakikada dahil olan Ömer Bayram da 86. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram, bu kartların ardından cezalı duruma düştü.