Derbinin hakemi için şok açıklama: Küçükken Galatasaraylıydı

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu oğluyla ilgili spekülasyonlarla ilgili konuştu.

Beyaz TV'ye konuşan Levent Numanoğlu, oğluna çocukluğundan beri adalet duygusunu aşılamaya çalıştığını belirterek yaratılan spekülasyonların yapılmaması gerektiğini belirterek Tugay Kaan Numanoğlu'nun küçüklüğünde Galatasaray'ı tuttuğunu söyledi.

"Ben engel oldum"

"Oğlum futbolcu olmayı çok istiyordu. Ben engel oldum. Bilmiyorum kötü mü yaptım. Sonra hakem oldu. Hakem olduktan sonra ona doğru neyse, gördüğü neyse ona göre maç yönetmesini söyledim."

"Galatasaray'ı tutuyordu"

"Oğlum küçükken Galatasaray'ı tutuyordu, o zaman çocuklukken öyleydi. Ben Beşiktaş'ı tutuyorum."