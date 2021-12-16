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Spor Derbinin hakemi belli oldu
Spor

Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 12:22:00 - 2021-12-16 12:23:58
Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık oldu. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta görev yapacak hakem Fırat Aydınus açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama göre derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık oldu. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı..

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