Derbilerin faturası ağır oluyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan ve Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın karşı karşıya gelecek derbilerin faturası her iki kulüp için de ağır oldu.

İki takım arasındaki derbilerin ardından kulüpler, oyuncular ve teknik direktörler çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sarı-lacivertliler arasında kalan 10 sezonda iki takım arasındaki derbi maçında 2 milyon 476 bin 250 dökerken, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 745 bin lira para cezası verildi.

Son 10 sezondaki derbilerin ardından Fenerbahçe toplamda 7, Galatasaray 3 maçına seyircisiz çıktı.

Süper Lig Süper Finalinde 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan maç sonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 0-0 berabere bitti, Fenerbahçe'ye 5 maç seyircisiz ve 28 bin para cezası verildi. Taraftarlarının açtığı saha olayları nedeniyle 750 lira ceza kesildi. .

Sarı-lacivertliler, aynı sezon ligde oynadıkları derbi maçından sonra 135 bin lira para cezasına çarptırıldı ve 2 maç seyircisiz oynadı.

Galatasaray'a 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla oynanan lig maçlarının ardından 1 maç ceza verildi.

Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında kalan 10 sezonda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertliler Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson sekiz ceza ile en çok ceza alan isimler oldu.

Yarışmada 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından verilen penaltılar dikkat çekti.

Maçın bitiminden sonra yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e 10, Hasan Şaş'a 6, Ryan Donk'a 5, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3 ve Jailson'a 8 galibiyet kazandı. Fenerbahçe'den. Roberto Soldado ayrıca 6 maçlık bir men cezası uyguladı.

12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında maç hakemlerine ve taraftarlarına karşı sportmenlik dışı davranışları ve sonrasında maç hakemine yaptığı saldırı nedeniyle 11 maçla Galatasaray'dan Engin Baytar'a en ağır ceza verildi.

İki takım arasındaki 10 sezonun ardından PFDK'nın verdiği cezalar şöyle:

2019-2020 sezonu

Süper Lig'in ilk yarısı (28 Eylül 2019)

Galatasaray: 36 bin lira para cezası.

Süper Lig İkinci Yarı (23 Şubat 2020)

Fenerbahçe: 282.500 TL para cezası. Antrenör Ersun Yanal ve futbolcu Deniz Türüç maçtan men cezası aldı ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray: 104.500 TL para cezası.

2018-2019 sezonu:

Süper Lig'in ilk yarısı (2 Kasım 2018)

Galatasaray: 320 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz 105 gün haklarından mahrum bırakıldı ve 70 bin lira para cezası verildi. Teknik direktör Fatih Terim'e 10 maç 79 bin lira, teknik direktör Hasan Şaş'a 8 maç ve 20 bin 800 lira, futbolcu Ryan Donk'a 6 maç ve 15 bin 600 lira, Badou Ndiaye'ye 5 maç ve 13 bin Garry Rodrigues 3 maç ve 7 Bin 800 Mariano Filho'ya 5 bin lira para cezası verildi.

Fenerbahçe: 12 bin lira para cezası. Futbolcu Jailson için 8 maç ve 20.800, Roberto Soldado için 6 maç ve 15.600 TL para cezası.

Süper Lig ikinci yarısı (14 Nisan 2019)

Fenerbahçe: 215 bin 500 lira para cezası.

Galatasaray: 45 bin lira para cezası.

2017-2018 sezonu:

Süper Lig'in ilk yarısı (22 Ekim 2017)

Galatasaray: 250 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 90 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarısı (17 Mart 2018)

Fenerbahçe: 400 bin lira para cezası.

Galatasaray: 60 bin lira para cezası.

2016-2017 sezonu:

Süper Lig'in ilk yarısı (20 Kasım 2016)

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

Galatasaray: 29 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarısı (23 Nisan 2017)

Galatasaray: Seyircisiz 1 maç oynamayın.

Fenerbahçe: 155 bin lira para cezası.

2015-16 sezonu:

Süper Lig'in ilk yarısı (25 Ekim 2015)

Fenerbahçe: 30 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarısı (13 Nisan 2016)

Galatasaray: 65 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

Ziraat Türkiye Kupası finali (26 Mayıs 2016)

Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezası.

Fenerbahçe: 190 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım 6 ay maç mahrumiyeti cezası ve 100 bin lira para cezası aldı.

2014-2015 sezonu:

TFF Süper Kupası (25 Ağustos 2014 - Manisa)

Fenerbahçe: 120 bin lira para cezası. Kaleci Volkan Demirel'e 3 maç 17.500 TL, menajer İlhan Ekşioğlu 30 gün oyundan men edildi ve 26.000 TL para cezası verildi.

Galatasaray: 250 bin lira para cezası.

Süper Lig'in ilk yarısı (18 Ekim 2014)

Galatasaray: 60 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: Futbolcu Bruno Alves'e 2 maç cezası.

Süper Lig ikinci yarısı (8 Mart

2013-2014 sezonu:

TFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kayseri)

Galatasaray: 99 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 110 bin lira para cezası.

Süper Lig'in ilk yarısı (10 Kasım 2013)

Fenerbahçe: 150 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynamak ve 100 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

2012-2013 sezonu:

TFF Süper Kupası (12 Ağustos 2012 - Erzurum)

Galatasaray: 75 bin lira para cezası. Futbolcu Engin Baytar'a 11 maçtan men cezası ve 20 bin lira para cezası verildi.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası. Aykut Kocaman'a 10 bin lira para cezası.

Süper Lig'in ilk yarısı (16 Aralık 2012)

Galatasaray: 50 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 60 bin lira para cezası. Futbolcu Meireles'e 4 resmi maç ve 20 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarısı (12 Mayıs 2013)

Fenerbahçe: 170 bin lira para cezası. Kaleci Volkan Demirel, 5 maçtan men cezası aldı ve 16.500 TL, futbolcu Meireles'e 4 maç için 20.000 TL para cezası verildi.

Galatasaray: Futbolcu Sabri Sarıoğlu'na 4 maçtan men cezası ve 13 bin 500 lira para cezası verildi.

2011-2012 sezonu:

Süper Lig'in ilk yarısı (7 Aralık 2011)

Galatasaray: 5 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarısı (17 Mart 2012)

Fenerbahçe: 2 maç seyircisiz ve 135 bin lira para cezası.

Galatasaray: Teknik Direktör Hasan Şaş'a 1 maç ceza.

Süper Lig Süper Finali (22 Nisan 2012)

Galatasaray: 5 bin lira para cezası.

Süper Lig Süper Finali (12 Mayıs 2012)

Fenerbahçe: Seyircisiz 5 maç ve 28 bin 750 TL para cezası.

Galatasaray: 10 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Ünal Aysal ve teknik direktör Necati Demirkol 21 gün haklarından mahrum edildi ve her birine 15 bin lira para cezası verildi.

2010-2011 sezonu:

Süper Lig'in ilk yarısı (24 Ekim 2010)

Fenerbahçe: 22.500 TL para cezası.

Galatasaray: 20 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarısı (18 Mart 2011)

Galatasaray: Seyircisiz 1 maç oynamayın. Futbolcu Milan Baros 3 maçtan uzaklaştırıldı.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

Öte yandan maçlarda elektronik bilet kapsamında bazı tribünlere giren seyircilerin kartlarını bloke ederek bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişini engelleme cezası da getirildi.