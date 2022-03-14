Derbi sonrası Ahmet Çakar ateş püskürdü

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 22 ve 32'de Kerem, Beşiktaş'ın tek sayısını ise 85'te Rıdvan kaydetti.

Kıyımdan sonra ilk tartışma

MHK'nin 13 hakemin ipini çekmesinin ardından ilk derbi oynandı. Bu karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev yaptı. Ancak bu hakem yönetimi de yeni tartışma yarattı.

Son dakikadaki penaltı pozisyonu derbinin önüne geçti! Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler

Beşiktaşlılar öfkeli

90+3'te Larin ceza sahası içinde yerde kaldı. Beşiktaşlılar Nelsson'un Larin'i çektiğini söyleyip hakeme koştu. Ancak VAR'dan müdahale gelmedi.

Son dakikadaki penaltı pozisyonu derbinin önüne geçti! Ahmet Çakar ateş püskürdüGörüntü: beIN Sports

"Çok net panaltıydı"

Karşılaşmanın ardından pozisyonun kahramanlarından Larin hakemlere ateş püskürdü. Kanadalı forvet, "Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Çok net rakip formamdan çekti. Çok net bir penaltıydı" sözleriyle tepki gösterdi.

"Aferin MHK"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar bu pozisyonla ilgili, "Aferin MHK. Genç hakemler dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz!" dedi.