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Spor Derbi maçın ardından
Spor

Derbi maçın ardından

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen: "Beşiktaş maça hazırlanırken antrenmandan ziyade herhalde bir de algı çalışması yapmış" - "Maçın ikinci golünden önce çok bariz faul vardı. Bence maçın kopma noktasıdır. Josef de Souza'nın en sondaki hareketi dünyanın neresinde kırmızı kart değil. Gelişi kırmızı derler buna"

Yeniakit Publisher
2020-11-29 23:41:56 -
Derbi maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Derbi maçta Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, "Beşiktaş maça hazırlanırken antrenmandan ziyade herhalde bir de algı çalışması yapmış." dedi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Pirşen, "Öncelikle iyi bir futbol oynamadığımızın ve kötü bir mağlubiyet aldığımızın farkındayız. Buna bir kılıf uydurma çabasında da değiliz. Bütün hafta da özellikle sessiz kaldık. Bazı konuları akışına bıraktık. Biz kulüp olarak spora saygı çerçevesinde devam etmeye ve sporu gerçekten spor olarak yaşamaya çalışıyoruz. Ama bugün gördüğümüz sahne maalesef rezaletti." ifadelerini kullandı.

Ligin 30 hafta daha devam edeceğini belirten Pirşen, şampiyonluktan emin olduklarını söyledi.

Hakemle ilgili iddiaların ardından hakemin değiştirilmesi konusunda başvuru yapıp yapmadıklarının sorulması üzerine Pirşen, şunları kaydetti:

"Hakemin değiştirilmesi konusunda değil, şunu yaptık. Zaten açıklamalarda her şey netti. Bir kulübe yakınsa o Fenerbahçe değil. Babası bir takımı tutuyor, kendisi çocukluğunda bir takımı tutuyor. Tek ilgisi olmayan kulüp Fenerbahçe. Buna rağmen biz böyle bir şeye tenezzül etmedik. Sadece federasyona dedik ki hakeminiz baskı altında kalıyor, açıklama yapın. Yapılacağı söylendi ama sonra yapılmadı. Herkes arkasına yaslanıp kıs kıs güldü. Biz bunu da sosyal medyada ironiyle geçiştirdik ama hem TFF hem Beşiktaş bu eserinden dolayı utanmalı. Bu maçın katledilmesiyle bitmedi, bu saatten sonra çok umurumda da değil babamın oğlu değil ama bir hakemi de böylece hep beraber yemiş oldular."

Başkanlar seviyesinde bir görüşmenin olup olmadığı sorusu üzerine Pirşen, şunları söyledi:

"Başkanlar seviyesinde bir iletişim oldu. Televizyon önünde yapılan bir beyanatın televizyon önünde bir özrü belki gerekirdi ama onu başkanlar kendi aralarında çözerler diye düşünüyorum. Biz bu haberin yalan olduğunu derhal tespit ettirdik. Sonuçta SGK kayıtlarına, her şeye ulaştık. Bu adamın Fenerbahçe ile en ufak bir ilgisi olmadığını ya da Koç Grubu ile bir ilgisi olmadığını, açıkça gösterdik. Ama biz yine nezaketen karşı tarafa ve TFF'ye bildirdik 'gerekeni yapın' diye. Gereken oldu işte görüyorsunuz bugün sahada yapılanlar ortada. "

"Keşke hakemi baskı altına almasalardı." diyen Pirşen, şöyle devam etti:

"Az önce Beşiktaşlı yöneticinin yaptığı açıklamalar karşısında dehşete düştüm. 'Hakemi konuşmaya gerek yok' diyor. Evet keşke konuşmasaydık. Keşke bu haftanın başından beri bu gereksiz yalan algıyı yaratmasalardı. Keşke manipüle etmeselerdi. Algı paketi sadece Beşiktaş'ın başkanının bir açıklamasıyla bitmedi. Biz bugün Beşiktaş yönetiminden idari ekibine hatta teknik direktörlerine hepsinin bu algı çalışmasını yoğun bir şekilde devam ettirdiğini gördük. Burada Beşiktaş maça hazırlanırken antrenmandan ziyade herhalde bir de algı çalışması yapmış. Çok üzülerek izledik."

Pirşen, ayrıca "Maçın ikinci golünden önce çok bariz faul vardı. Bence maçın kopma noktasıdır. Josef de Souza'nın en sondaki hareketi dünyanın neresinde kırmızı kart değil. Gelişi kırmızı derler buna. Biz burada futbol izleyemedik, çok üzülerek söylüyorum." şeklinde konuştu.


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