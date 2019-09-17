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Depresyona iyi gelen besinler nelerdir?

Depresyondan uzak tutan ve kendinizi iyi hissettirecek besinler yiyerek pozitif bakış açısı geliştirebilirsiniz. Bazı besinler mutlu olmanızı sağlar. Peki ama depresyona iyi gelen besinler nelerdir? Hangi besinlerle depresyon azaltılır? İşte detaylar...

17 Eylül 2019 Salı 08:00
Depresyona iyi gelen besinler nelerdir?

Depresyondan uzak tutan ve kendinizi iyi hissettirecek besinler yiyerek pozitif bakış açısı geliştirebilirsiniz. Bazı besinler mutlu olmanızı sağlar. Peki ama depresyona iyi gelen besinler nelerdir? Hangi besinlerle depresyon azaltılır? İşte detaylar...

Dünya Sağlık Örgütü, depresyonun dünya çapında çok yaygın bir akıl hastalığı olduğunu söylüyor. Başlıca özellikleri, üzüntü, suçluluk veya özgüven eksikliği duygularıdır. Ayrıca, insanlar keyifli şeylere ve uykuya karşı ilgi hissetmeyebilir, iştah ve konsantrasyon sorunları ve genel yorgunluk yaşayabilir.

Depresyonu azaltan ve uzaklaştıran besinler

Ceviz

Ceviz ve diğer yemişler de depresyonu tedavi etmek için en çok tavsiye edilen sağlıklı atıştırmalıklardan biridir. Beynin düzgün çalışması için gerekli olan omega 3 yağ asitlerine sahiptir. Çalışmalar düşük omega 3 seviyelerinin depresyonun nedenlerinden biri olabileceğini göstermektedir. Benzer şekilde, düzenli olarak fındık yemek, beyninizi aktif tutmaya ve konsantre olmanıza yardımcı olacaktır.

Elma

Elma, beyninizin düzgün çalışmasına yardımcı olan bir antioksidan kaynağıdır. Aynı zamanda pozitif düşünmenize yardımcı olan dopamin gibi nörotransmiterler üretmeye yardımcı olurlar.

Bitter çikolata

Kakao tüketmek beyindeki serotonini uyarır. Düzenli ve yeterli şekilde yemek vücudunuz ve zihniniz için çok sağlıklı olabilir. 

Çikolata dikkat dağınıklığına birebir...

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 08:00
  1. Depresyona iyi gelen besinler nelerdir?
  2. depresyonu tetikleyen yiyecekler
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  10. depresyona iyi gelen dua
  11. depresyon için dua
  12. depresyonu bitiren dua

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