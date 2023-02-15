Depremzedelerin acıları üzerinden "dinlerarası diyalog" propagandası

ABD'nin başkenti Washington’da Deprem üzerinden "dinlerarası diyalog" propagandası yapıldı.

Washington Georgetown Üniversitesi'nde Türkiye ve Suriye’deki depremzedelerin acıları üzerinden Müslüman(!), Yahudi ve Hristiyan din adamlarının(!) ortak olarak katıldığı "dinlerarası dua" etkinliği ile Fetö'nün yürüttüğü "dinlerarası diyalog" propagandası yapıldı.



ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros’un insanların acıları üzerinden organize ettiği bu ifsad girişimine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın yanı sıra Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Amerika Diyanet Merkezi imam-hatiplerinden Nurullah Çelebi, Baltimore Arşidükü Piskopos Dennis Madden, Antioch kenti Süryani Ortodoks Kilisesi'nden John Kawak, Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Vicken Aykazyan da yer aldı.

Bu ifsad etkinliğine Yahudi toplumundan Uluslararası Yahudi Dinlerarası İstişareler Komitesinden Haham Richard Marker ve Amerikan Yahudi Komitesinden Jason Isaacson katıldı.

Amerika Diyanet Merkezi İmam-Hatibi Çelebi, " dinlerarası diyalog" etkinliğinde yüzü kızarmadan Kuran-ı Kerim okudu.

Büyükelçi Mercan ise bu ifsad etkinliğini takdirle karşıladığını belirterek organize edenlere teşekkür etti.

Deprem üzerinden Fetö'nün dinimize saldığı dinlerarası diyalog zehirini saçanlar derhal görevlerinden alınmalıdır.

Acılar üzerinden zehir saçılmasına müsaade edilmemelidir.

KAYNAK:BARAN HABER