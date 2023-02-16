Depremzedelere yardım vaadiyle para toplamaya çalışan şahıs gözaltına alındı
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, sosyal paylaşım sitesi üzerinden depremzedelere yardım vaadiyle kripto varlık cüzdan adresi paylaşarak para toplamaya çalıştığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, sosyal paylaşım sitesi üzerinden depremzedelere yardım vaadiyle kripto varlık cüzdan adresi paylaşarak para toplamaya çalıştığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden depremzedelere yardım vaadiyle kripto varlık cüzdan adresi paylaşarak para toplamaya çalıştığı tespit edilen İ.K. isimli şahıs, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış, şahıs sevk edildiği adli makamlarca Adli Kontrol ve Yurtdışı Çıkış Yasağı şartı ile serbest bırakılmıştır” denildi.