  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Depremzedelere yardım vaadiyle para toplamaya çalışan şahıs gözaltına alındı
Yerel

Depremzedelere yardım vaadiyle para toplamaya çalışan şahıs gözaltına alındı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, sosyal paylaşım sitesi üzerinden depremzedelere yardım vaadiyle kripto varlık cüzdan adresi paylaşarak para toplamaya çalıştığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 10:13:00 -
Depremzedelere yardım vaadiyle para toplamaya çalışan şahıs gözaltına alındı

 Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, sosyal paylaşım sitesi üzerinden depremzedelere yardım vaadiyle kripto varlık cüzdan adresi paylaşarak para toplamaya çalıştığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden depremzedelere yardım vaadiyle kripto varlık cüzdan adresi paylaşarak para toplamaya çalıştığı tespit edilen İ.K. isimli şahıs, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış, şahıs sevk edildiği adli makamlarca Adli Kontrol ve Yurtdışı Çıkış Yasağı şartı ile serbest bırakılmıştır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23