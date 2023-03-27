Depremzedelere 'geberin' yazan gence ibretlik ceza!

Depremzedelere 'Geberin' yazdı, 14 yaşındaki çocuğa ibretlik ceza verildi

14 yaşındaki bir çocuğun Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

Depremzedeler hakkında "Geberin" şeklinde sosyal medyada bir paylaşımda bulunan 14 yaşındaki Yiğit M. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Sabah'ta yer aşan habere göre, depremzedelere yönelttiği vicdansızca paylaşımı sonrası şüpheli genç hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Yiğit M., İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilerek savcılıkta ifade verdi.

Savunmasında söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını dile getiren şüpheli Yiğit M., pişman olduğunu belirtti. Savcılığın konuyla ilgili hazırladığı sevk yazısı ise soruşturmaya damga vurdu.

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Savcılık, şüpheli gencin 18 yaşından küçük olmasını ve pişmanlığını gözeterek yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrollerin yanı sıra Yiğit M.'nin 'deprem' konulu en az 3 kitap okuyarak kendi el yazısıyla yazdığı özetleri dosyaya sunmasını istedi.

Ayrıca şüpheli gençten depremde yaralanan ya da hayatını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı zorlukların neler olabileceğine ilişkin kendi düşüncelerini içerir 10 sayfadan oluşan bir kompozisyon yazması talep edildi.

Şüpheli Yiğit M., savcılığın bu duyarlı talepleri doğrultusunda İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Konuyla ilgili kalplere dokunan bir karar da Hakimlikten geldi.

Hakimlik, şüpheli gencin üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delillerin olduğunun altını çizerek Savcılığın taleplerini haklı buldu. Şüpheli genç istenilen şartları yerine getirmesi kaydıyla serbest bırakıldı.