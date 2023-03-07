Depremzedeler için konteyner üretmeye yoğunlaştılar

İtina Prefabrik Konteyner işletmesinin sahibi Bilal Dalgacı, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde ASELSAN, TUSAŞ, ASELSANNET gibi kurumların konteyner ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Depremlerin ardından mücbir sebep dolayısıyla mevcut işleri beklemeye alıp depremzedeleri, kapalı ve sıcak bir alana geçirmek için çalışma planlarını yeniden düzenlediklerini belirten Dalgacı, şöyle konuştu: “Depremler ve sonrasında gelen artçılarla beraber herkes konteyner ihtiyacını ön plana koydu. Betonarme binalara kimse girmek istemiyor. Herkes ya arabasında kalıyor ya da çadırlar da soğuk olduğu için konteyner tercih ediliyor. Konteyner yalıtımı dolayısıyla biraz daha ön plana çıkıyor.”