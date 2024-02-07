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Depremzedeler az kalsın linç ediyordu! CHP'de Lütfü Savaş krizi

Yeniakit Publisher
2024-02-07 12:49:00 -

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş, Defne’de protesto edildi. Olaylarla ilgili açıklama yapacak olan Lütfü Savaş’ın yola devam edeceği öğrenilirken genel merkezin tutumu merak ediliyor.

CHP'nin adayı ve mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bugün 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Lütfü Savaş, deprem anmasında protesto edilmesiyle ilgili “Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Lütfü Savaş’ın aday gösterilmesinin ardından gelen eleştirilere anket yaptırdıklarını ve bu doğrultuda doğru ismin Lütfü Savaş olduğunu söylemişti.

İL YÖNETİMİ DESTEKLİYOR

Deprem bölgesinde halkın Lütfü Savaş’a yönelik protesto gösterisi kırılmaya neden oldu. CHP'de defterler yeniden açıldı. İl yönetiminin Lütfü Savaş’ı desteklemesi ve protestolara rağmen halkta karşılığının olduğuna yönelik anketler kafaları karıştırdı.

CHP’nin YSK’ya başvurunun son tarihi olan 20 Şubat’a kadar Lütfü Savaş ismini değiştirme ihtimali de bulunuyor.

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