Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Attila Önmez, gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımının bakterilerin ilaçlara karşı direnç geliştirmesine neden olabileceğini belirtti.

Antibiyotik direncinin giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret eden Önmez, bugün gereksiz yere kullanılan bir antibiyotiğin gelecekte gerçekten ihtiyaç duyulduğunda etkisiz kalabileceği uyarısında bulundu.

GRİP VE NEZLEDE ANTİBİYOTİK İŞE YARAMIYOR

Özellikle sonbahar ve kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte antibiyotik kullanımına ilişkin yanlış inanışların arttığını belirten Önmez, grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların büyük bölümünün virüslerden kaynaklandığını hatırlattı.

Antibiyotiklerin virüslere karşı etkili olmadığını vurgulayan Önmez, burun akıntısı, öksürük veya boğaz ağrısı yaşayan herkesin antibiyotik kullanmasının doğru olmadığını ifade etti.

Gereksiz antibiyotik kullanımının iyileşme süresini kısaltmadığını belirten uzman, bu ilaçların ishal, alerjik reaksiyonlar ve bağırsak mikrobiyotasında değişiklikler gibi istenmeyen etkilere yol açabileceğini kaydetti.

AMELİYAT VE KANSER TEDAVİLERİNİ DE TEHDİT EDİYOR

Antibiyotik direncinin yalnızca günlük hayatta karşılaşılan enfeksiyonları değil, modern tıbbın önemli uygulamalarını da tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Büyük cerrahi operasyonlar, organ nakilleri, yoğun bakım uygulamaları ve kanser tedavileri sırasında ortaya çıkabilen bakteriyel enfeksiyonların kontrolünde antibiyotiklerin kritik rol oynadığını belirten Önmez, direncin artmasının tedavileri zorlaştırabileceğini, hastanede yatış sürelerini uzatabileceğini ve ciddi komplikasyon riskini artırabileceğini söyledi.

“ANTİBİYOTİĞİ KENDİ KARARINIZLA BIRAKMAYIN”

Antibiyotik tedavisinde yapılan hatalara da değinen Önmez, bazı hastaların kendilerini iyi hissettiklerinde ilacı erken bıraktığını, bazılarının ise daha hızlı iyileşmek amacıyla doz artırdığını veya evde kalan antibiyotikleri yeniden kullandığını aktardı.

Bu davranışların yanlış olduğunu vurgulayan uzman, antibiyotiklerin hekimin belirlediği dozda ve sürede kullanılması gerektiğini belirtti. İlacın bırakılmasına veya değiştirilmesine hastanın kendi başına karar vermemesi gerektiğini ifade etti.

UZMANDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Antibiyotik direncinin önlenmesi için doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanılmaması, başkasına ait ilaçların alınmaması ve evde kalan antibiyotiklerin yeni bir hastalıkta gelişigüzel tüketilmemesi gerektiği bildirildi.

El hijyenine dikkat edilmesi, aşıların zamanında yaptırılması ve enfeksiyonlardan korunmaya yönelik önlemlerin de antibiyotik ihtiyacını azaltabileceği kaydedildi.

Antibiyotiklerin etkisini korumanın, yalnızca bugünün değil gelecekteki tedavi imkanlarının da korunması anlamına geldiği vurgulandı.