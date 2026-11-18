Taha Çakmak yeniden cezaevine gönderildi! Fon soruşturmasında ek ifade işlemi tamamlandı
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Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, ek ifade vermek üzere getirildiği İstanbul Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.
Taha Çakmak, soruşturma kapsamında 14 Ekim’de ilk kez ifade vermişti. İfade işlemlerinin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Serbest bırakılmasının ardından 15 Ekim’de Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik genel müdürlüğü görevlerinden istifa etmişti.
23 EKİM’DE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 23 Ekim’de yeniden gözaltına alınan Çakmak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. 24 Ekim’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
EK İFADE İŞLEMİ TAMAMLANDI
Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Çakmak, ek ifade vermek üzere yeniden İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar cezaevine sevk edildi.
Soruşturma dosyasında, Türkiye Sigorta’ya ait mevduatların Tera fonlarına aktarılması ve bu işlemler karşılığında kişisel menfaat sağlandığı iddiaları yer alıyor. Çakmak hakkındaki suçlamalara ilişkin soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.
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