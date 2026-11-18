Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail'in "Sarı Hat"ın ötesinde başlattığı saldırının ardından Filistinlilerin yerinden edildiğini bildirdi.

Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere dair güncel bilgileri paylaştı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) bölgeyle ilgili son raporlarını aktaran Haq, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde, Sarı Hat'ın ötesinde duyurulan "bir askeri operasyonun ardından" Filistinlilerin yerinden edildiğini duyurdu.

Haq, bölgede yaşayan Filistinlilerin bugün erken saatlerden itibaren batı ve güneybatıya doğru hareket ettiklerini belirterek, "İlk analizler, yaklaşık 2,5 kilometrekarelik bir alanı kapsayan bölgede 18 binden fazla kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bunların yaklaşık 4 bini yerinden edilmiş kişilerin barındığı alanlarda kalıyordu." diye konuştu.

BM insani yardım ortağı kuruluşların bölgede sağlık, su, gıda, koruma, sanitasyon, eğitim ve diğer kritik alanlarda destek sağladığını hatırlatan Haq, "Ortaklarımız, askeri operasyon sırasında bölgedeki büyük yağmur suyu ve kanalizasyon toplama hatlarının hasar görmesi veya tıkanması durumunda taşma riski yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu." ifadesini kullandı.

BM kayıtlarına göre, İsrail'in Aralık 2023 ila Haziran 2025'te aynı bölge için 6 kez yerinden edilme emri verdiğini kaydeden Haq, ayrıca, yerinden edilen sivillerin, koşullar elverdiğinde evlerine dönmelerine izin verilmesi ve ihtiyaç duydukları insani yardıma erişebilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Refah Sınır Kapısı'ndan Ekim 2025'te ateşkesin duyurulmasından bu yana, üçte biri çocuk olmak üzere 3 bin 800'den fazla hastanın tıbbi tahliyesine destek sağladıklarını aktaran Haq, buradan yapılan tıbbi tahliyeler için koşulların iyileştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.