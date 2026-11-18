Sözcü TV’ye kayyım atanmasının ardından açıklama yapan Savcı Sayan, gazeteciler üzerindeki baskının ve eleştirel sesleri susturma çabalarının toplumsal tepkiyi artırdığını savundu.

Sayan, “Basın özgürlüğünü kısıtlamak, gazetecileri baskı altına almak, eleştiren her sesi susturmaya çalışmak devleti güçlendirmez, milletle devlet arasındaki güveni yıkar” dedi.

ERDOĞAN’A “MİLLETİNİZLE KONUŞUN” ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bırakın kim ne konuşuyorsa konuşsun. Siz milletinizle konuşun” diye seslenen Sayan, Cumhurbaşkanı’nı koruma gerekçesiyle yurttaşların tepkilerini ona iletmeyenlerin Erdoğan’ı halktan uzaklaştırdığını öne sürdü.

Sayan, vergiler ve cezaların yanı sıra emeklilerin, işçilerin, çiftçilerin ve esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıların da toplumsal öfkeyi büyüttüğünü savundu. 12 Eylül 1980 darbesi öncesindeki kutuplaşmayı hatırlatan Sayan, bugünkü gerilimin Erdoğan’a karşı kullanılabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

FON SORUŞTURMASINDA PARA AKIŞININ İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Fon dosyasına da değinen Sayan, 500 bin kişinin mağdur edildiğini ve sorumlu tuttuğu yapılanmanın 20 milyar dolara hükmettiğini ileri sürdü. Sayan, mağdurların parasının geri alınmasını, para akışının izlenmesini ve olası siyasi ve bürokratik bağlantıların ortaya çıkarılmasını istedi.