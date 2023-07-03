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Eğitim Depremzede öğretmenlerin tayin başvuruları başlıyor
Eğitim

Depremzede öğretmenlerin tayin başvuruları başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-03 23:34:00 -
Depremzede öğretmenlerin tayin başvuruları başlıyor

Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya ile İslahiye ve Nurdağı'da görev yapan öğretmenler 22 il için isteğe bağlı yer değiştirme için başvuruları 5-7 Temmuz tarihlerinde yapacak.

Depremzede öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Duyuruya göre 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Maraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya illeri ile Antep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanların iller arası isteğe bağlı yer değişikliği işlemi için 5-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında başvurular alınacak, 10 Temmuz 2023 tarihinde atamalar yapılacak.

22 il tercih edebilecekler

Bu kapsamda yapılacak yer değişikliği işleminde öğretmenler İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Antep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Maraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Urfa ve Van olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler.

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken kadroya atananlardan bu duyuru kapsamında başvuruda bulunacaklar için ilgili mevzuatta öngörülen dört yıllık çalışma süresi şartı aranmayacak.

Söz konusu yer değişikliği işlemine ilişkin başvuru hakkından, bulundukları ilde herhangi bir süre görev yapma şartı aranmadan bütün öğretmenler faydalanabilecek.
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