Depremlerde yaralanan kişiler Adana'dan İngiliz askeri uçakla İstanbul'a getirildi! O hamle dikkat çekti
" Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 3 kişiyi taşıyan İngiliz askeri kargo uçağı deprem felaketi sırasında Türkiye'den uçuşa kaldırdı. Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Depremlerde yaralanan 3 kişi apar topar Adana'dan İngiliz askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi. Türkiye'nin 3 bölgesinde yer alan 11 ili etkileyen depremlerdeki arama kurtarma faaliyetlerine destek için gelen İngiltere'ye ait C-130 tipi askeri kargo uçağı dikkat çekti...
" Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 3 kişiyi taşıyan İngiliz askeri kargo kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Türkiye'nin 3 bölgesinde yer alan 11 ili etkileyen depremlerdeki arama kurtarma faaliyetlerine destek için gelen İngiltere'ye ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan 3 yaralı depremzedeyi alarak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirdi.
Havalimanında görevli askerlerin de yardımıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi.
Yaralı depremzedelerle birlikte 3 refakatçi de aynı uçakla İstanbul’a getirildi.
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