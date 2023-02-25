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Gündem Depremlerde yaralanan kişiler Adana'dan İngiliz askeri uçakla İstanbul'a getirildi! O hamle dikkat çekti
Gündem

Depremlerde yaralanan kişiler Adana'dan İngiliz askeri uçakla İstanbul'a getirildi! O hamle dikkat çekti

" Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 3 kişiyi taşıyan İngiliz askeri kargo uçağı deprem felaketi sırasında Türkiye'den uçuşa kaldırdı. Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Depremlerde yaralanan 3 kişi apar topar Adana'dan İngiliz askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi. Türkiye'nin 3 bölgesinde yer alan 11 ili etkileyen depremlerdeki arama kurtarma faaliyetlerine destek için gelen İngiltere'ye ait C-130 tipi askeri kargo uçağı dikkat çekti...

Yeniakit Publisher
2023-02-25 11:24:00 - 2023-02-25 11:51:22
Depremlerde yaralanan kişiler Adana'dan İngiliz askeri uçakla İstanbul'a getirildi! O hamle dikkat çekti

" Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 3 kişiyi taşıyan İngiliz askeri kargo kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Türkiye'nin 3 bölgesinde yer alan 11 ili etkileyen depremlerdeki arama kurtarma faaliyetlerine destek için gelen İngiltere'ye ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan 3 yaralı depremzedeyi alarak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirdi.

Havalimanında görevli askerlerin de yardımıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralı depremzedelerle birlikte 3 refakatçi de aynı uçakla İstanbul’a getirildi.​​​​​​​


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Yorumlar

Vatandaş

Vay.. ingiltere üç depremzede için askeri uçak mı yollamış? Bizim uçaklarımız, helikopterlerimiz yaralıları taşıyordu, ne gerek vardı acaba?
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