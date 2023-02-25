Barzani Yardım Vakfı Başkanı: Türkiye’de kalmak için resmi talepte bulunduk! Gönderdiği o mesajı

Barzani Yardım Vakfı (BCF) Başkanı Musa Ahmed, Barzani Yardım Vakfı’nın Türkiye’de kalması ve diğer uluslararası kuruluşlar gibi hizmet vermesi için resmi lisans talebinde bulunduklarını belirtti.

Maraş merkezli depremin yaşanmasıyla birlikte Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve BCF afetten etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak için harekete geçmişti.

İki hafta boyunca deprem bölgelerinde kalıp yardımlarını ulaştıran BCF, yardımlarını sürdürmek için Türkiye’den resmi izin talebinde bulundu.

AA’ya konuşan BCF Başkanı Ahmed, “Barzani Yardım Vakfı her türlü acil duruma her zaman hazır. Sık sık acil bir durumla karşılaşıyoruz ve buralara acil yardım götürmemiz gerekiyor” diyerek, depremlerde yapılan yardımların birkaç aşamadan oluştuğuna dikkat çekti.

“Türkiye'ye uluslararası düzeyde ilk ulaşan ekip olduk. İslahiye, Diyarbakır, Maraş, Adıyaman, Urfa ve Antep’te faaliyetlerimize başladık” diyen Ahmed, gönüllüler dışında 102 yardım çalışanın sahada olduğunu, 100’ü aşkın iş makinesi gönderdiklerini ve 126 kişilik sağlık ekibinin çalışmalara katıldığını bildirdi.

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Bölgeye intikal ettikleri ilk andan itibaren sıcak yemek dağıtmaya başladıklarını kaydeden Ahmed, “Afrin'e gittiğimiz için Türkiye'ye ve AFAD'a teşekkür ediyoruz, ancak bölgede kalmamız önemli. Türkiye'den Barzani Yardım Vakfı'nın orada kalması ve herhangi bir uluslararası kuruluş gibi hizmet vermesi için resmi izin verilmesi için talepte bulunduk. Aynı talebi Afrin için de yaptık" ifadelerini kullandı.

Ahmed, yaptıkları yardımların istatistiğini de paylaşarak, 27 kömür, 80 bini aşkın yemek, 42 bini aşkın battaniye ve 42 bini aşkın su kolisi dağıttıklarını bildirdi. Basnews'e göre: 20 bine yakın kumanya kutusu dağıttıklarını söyleyen BCF Başkanı, binlerce çadır, nakit para ve süt dağıtımında bulunduklarını ifade etti.

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