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Ekonomi Yılın son enflasyon raporu! Merkez Bankası Başkanı Karahan açıklama yaptı
Ekonomi

Yılın son enflasyon raporu! Merkez Bankası Başkanı Karahan açıklama yaptı

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Yılın son enflasyon raporu! Merkez Bankası Başkanı Karahan açıklama yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu’nu bugün açıkladı. Karahan "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 21'e, 2028 yılı sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9'a gerileyeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Karahan, şunları kaydetti;

Geldiğimiz noktada; para politikasının kontrol ufkunu ve güncellenen makroekonomik görünümü dikkate alarak, 2027 ve sonrası döneme ilişkin ara hedeflerimizi yukarı çektik.

Tahminlerimize geçecek olursak; 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik.

Enflasyonun; 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra, orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.

Tahminlerdeki güncellemede, savaş kaynaklı gelişmeler belirleyici oldu. Savaşın seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve enerji fiyatlarının, bir önceki rapor dönemine kıyasla daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi enflasyon tahminlerini yukarı yönlü etkiledi.

Ayrıca gıda enflasyonu varsayımındaki güncelleme, tahmin patikasındaki yükselişe katkıda bulundu.

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Yorumlar

Pençe

Verin yetkiyi uçurayım sizi dedi adamın uçurduğu enflasyon yoksulluk yolsuzluk ve yokluk ahlak vicdan hak getire yaşattığını yaşıyorsun ya şükürler olsun rabbime biz payımıza düşeni yıllardır çekiyoruz zaten ama sen ve tayfan helalınde bile hesap var hesap var ki sizi düşünemiyorum
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