Peşine düştüler ama... Fenerbahçe'yi şok eden transfer cevabı: Brezilya basını resmen duyurdu
Brezilya basını Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Danilo ve Breno Bidon ile ilgili yeni gelişmeleri açıkladı.
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Brezilya basını Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Danilo ve Breno Bidon ile ilgili yeni gelişmeleri açıkladı.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hazırlığı başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yeni bir dönemin kapısını açan sarı-lacivertliler yapacağı yeni transferlerle şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyor.
Öte yandan uzun zamandır adı Fenerbahçe ile anılan Danilo ve Breno Bidon ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Brezilya basınından ESPN'de yer alan habere göre, Fenerbahçe iki futbolcu için de temaslarda bulundu. Haberde, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki merkez orta saha Danilo için istenen rakam karşısında adeta şoke olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin futbolcuya ilgisinin devam ettiği ancak talep edilen bonservisin çok yüksek bulunduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin bir süredir takip ettiği 21 yaşındaki merkez orta saha Breno Bidon için ise resmi hamle yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
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