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Peşine düştüler ama... Fenerbahçe'yi şok eden transfer cevabı: Brezilya basını resmen duyurdu

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Peşine düştüler ama... Fenerbahçe'yi şok eden transfer cevabı: Brezilya basını resmen duyurdu

Brezilya basını Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Danilo ve Breno Bidon ile ilgili yeni gelişmeleri açıkladı.

#1
Foto - Peşine düştüler ama... Fenerbahçe'yi şok eden transfer cevabı: Brezilya basını resmen duyurdu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hazırlığı başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yeni bir dönemin kapısını açan sarı-lacivertliler yapacağı yeni transferlerle şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyor.

#2
Foto - Peşine düştüler ama... Fenerbahçe'yi şok eden transfer cevabı: Brezilya basını resmen duyurdu

Öte yandan uzun zamandır adı Fenerbahçe ile anılan Danilo ve Breno Bidon ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

#3
Foto - Peşine düştüler ama... Fenerbahçe'yi şok eden transfer cevabı: Brezilya basını resmen duyurdu

Brezilya basınından ESPN'de yer alan habere göre, Fenerbahçe iki futbolcu için de temaslarda bulundu. Haberde, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki merkez orta saha Danilo için istenen rakam karşısında adeta şoke olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin futbolcuya ilgisinin devam ettiği ancak talep edilen bonservisin çok yüksek bulunduğu belirtildi.

#4
Foto - Peşine düştüler ama... Fenerbahçe'yi şok eden transfer cevabı: Brezilya basını resmen duyurdu

Fenerbahçe'nin bir süredir takip ettiği 21 yaşındaki merkez orta saha Breno Bidon için ise resmi hamle yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

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