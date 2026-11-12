Peşine düştüler ama... Fenerbahçe'yi şok eden transfer cevabı: Brezilya basını resmen duyurdu

Brezilya basınından ESPN'de yer alan habere göre, Fenerbahçe iki futbolcu için de temaslarda bulundu. Haberde, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki merkez orta saha Danilo için istenen rakam karşısında adeta şoke olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin futbolcuya ilgisinin devam ettiği ancak talep edilen bonservisin çok yüksek bulunduğu belirtildi.