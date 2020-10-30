Depremin ardından tsunami paniği
İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından kentte tsunami paniği yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 16,54 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem sonrası, İzmir kent merkezinin üzerinde toz bulutu oluştu. İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın yıkıldığı öğrenildi. Depremin ardından kentte tsunami paniği yaşanıyor.