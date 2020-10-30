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Gündem Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket
Gündem

Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket

İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu büyük depremin ardından skandal bir paylaşıma imza attı. Türkiye, İzmir depremiyle sarsılırken Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'ın, Instagram üzerinden kıyafet kampanyası reklamı yapması tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 23:26:00 -
Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Tüm Türkiye, meydana gelen depremin ardından kenetlenerek gelecek iyi haberlere odaklanmışken İP TBMM Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'dan skandal bir paylaşım geldi.

Dilara Türkkan, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürerken sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabı üzerinden kıyafet kampanyası reklamı yaptı. Türkkan'ın yayınladığı videoda sergilediği tavırlar da tepkilere neden oldu.

"Millete uzaklar"

Dilara Türkkan'ın skandal paylaşımın ardından tepkiler de gecikmedi. Bir sosyal medya kullancısı, "Milliyetçi tabanlı bir partinin milletvekilinin millete bu kadar uzak bir kızı olması..." ifadelerini kullandı.

"Yazık size"

Bir başka sosyal medya kullancısı da "Cuma vakti şampanya patlat, depremin ardından kampanya tanıtımı yap... Yazık size!" ifadelerini kullanarak duruma sert tepki gösterdi.

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