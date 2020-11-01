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Gündem Depreme markette yakalanan 3 kadını kısa mesaj kurtardı
Gündem

Depreme markette yakalanan 3 kadını kısa mesaj kurtardı

İzmir’de meydana gelen büyük depremde, yaptıkları alışverişin parasını ödemek için bekleyen 3 kadın, attıkları kısa mesaj ile hayata tutundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 00:36:00 -
Depreme markette yakalanan 3 kadını kısa mesaj kurtardı

İzmir'in Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde etkili olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı’nın Manavkuyu Mahallesi’ndeki bir bina zemin kattaki alışveriş merkezinin üzerine yıkıldı.

Depreme yaptıkları alışverişin parasını ödemek için bekledikleri markette yakalanan 3 kadın, attıkları kısa mesajla hayata tutundu. AFAD’a gelen kısa mesajla yerleri tespit edilen 3 kadından ikisi enkazın altından kurtarıldı.

Fadime isimli kadının ardından kurtarılan Gülçin Aykut Koca, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. AFAD’a kısa mesaj atan Hülya Özbek’in ise sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarılmasının an meselesi olduğu bildirildi.

Yengesinin yaptığı alışverişlerin parasını ödemek için kasada belerken depreme yakalandıklarını ifade eden Ahmet Hüseyin, “Yengemle birlikte üç hanım kasada beklerken deprem yaşanıyor. Çok şükür beraber oldukları bayanın kısa mesajla AFAD ekipleriyle irtibat kurmasıyla yerleri tespit edildi. Biz kendisinden gece boyu haber alabildik. Ekiplerden Allah razı olsun, çok çalıştılar. Kırıkları var, yaraları ağır ama çok şükür bilinci yerinde. Bizimle konuştuğunda ilk çocuğunu sordu. 06.30’da Fadime hanım kurtarıldı. Yengem 16 saat sonra 07.00’de çıkartıldı. Şimdi telefonla irtibat kuran Hülya hanım var. O da gelecek inşallah” ifadelerini kullandı.

Kader arkadaşı olan 3 kadının öyküsünü anlatan Hüseyin, “Enkaz altında gece boyu sohbet etmişler. Ekiplerin de talimatıyla uyumamak için konuşmaya devam etmişler. Çok şükür kurtuldu. Hülya hanımın da durumunun iyi olduğunu öğrendik. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın milletimize” dedi.

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