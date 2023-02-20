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Gündem Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan Erdoğan vatandaşlara moral ziyareti gerçekleştirdi!
Gündem

Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan Erdoğan vatandaşlara moral ziyareti gerçekleştirdi!

Hatay merkezli 6.4 şiddetindeki depremi Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü binasında yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından büyük korku yaşayan vatandaşlara moral ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 23:33:00 - 2023-02-21 00:03:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde depreme yakalandı.

Hatay merkezli 6.4'lük deprem esnasında binada olan Erdoğan, depremin ardından da vatandaşlara moral ziyaretinde bulundu.

Kahramanmaraş'taki çadırkenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre depremzedelerle bir arada kalarak, sohbet edip korku yaşayan vatandaşlara moral verdi.

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