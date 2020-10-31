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Gündem Depremden 15 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Gündem

Depremden 15 saat sonra enkazdan çıkarıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Fadime Tolu, depremden 15 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 07:00:00 - 2020-10-31 07:05:39
Depremden 15 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Bayraklı'da, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada 53 yaşındaki Fadime Tolu isimli bir kadın, depremden yaklaşık 15 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Yan yatan ve vinçlerle ayakta duran, alt katları ise çöken binadan kurtarılan Tolu, alkışlar eşliğinde ambulansa bindirildi.

Yaralı olarak enkaz altından çıkarılan Fadime Tolu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

Tolu'nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada oğlunun seslenerek "annem dayan buradayım" demesi dikkati çekti.

Bina enkazında kalan diğer vatandaşların kurtarılma çalışmaları sürüyor.

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