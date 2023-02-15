Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan manzaralar

Depremin ağır hasar verdiği illerden Malatya’da, Şehir Mezarlığında kepçeler tarafından kazılarak numaralanan mezarlara dualar eşliğinde defin yapılırken, mezar taşına asılanlar ise yürekleri dağlıyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki depremde 10 gün geride kalırken, Malatya’da bin 384 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 444 kişi yaralandı.

Kent merkezinde Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Şehir Mezarlığı’nda defin işlemleri devam ediyor.

Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile mezarlığa getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor.

Her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Malatya İl Müftülüğünün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla uğurlanıyor.

İşlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığın önlenmesi için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor.

Ayrıca, hayatını kaybedenlerin mezar taşlarına yakınları tarafından son giydikleri, bebek kıyafeti ve battaniyesi, gelin duvağı, asker üniforması, baş örtüsü, çocuk ayakkabısı, atkı ve bere gibi giysilerin asılması yürek dağladı.