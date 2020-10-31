  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Depremde meydana geldi! Denizde ürküten görüntü
Gündem

Depremde meydana geldi! Denizde ürküten görüntü

İzmir Seferihsar'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem esnasında denizde girdap oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:51:00 -

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 6.8 olarak açıkladı.

Denizde girdap oluştu

İzmir'in Seferihisar açıklarında saat 14.51 sıralarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında denizdeki hareketlilik kameralara yansıdı. Amatör bir kameraya yansıyan görüntülerde denizde büyük bir girdap oluştuğu görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı
Ekonomi

Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı

Avrupa’nın bilim ve teknoloji alanındaki politika uygulamalarının uyumlu ve ortak hale getirilmesi amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı’nd..
Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket
Gündem

Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket

İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu büyük depremin ardından ..
Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı
Dünya

Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını söyledi.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay