  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Depremde korkutan görüntüler: "Dağ komple çöküyor"
Gündem

Depremde korkutan görüntüler: "Dağ komple çöküyor"

İzmir'de meydana gelen deprem yıkımlara neden olurken Aydın'da da etkili oldu. Deprem anında Söke ilçesinde bulunan bir taş ocağında kayaların kopması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Koparak yuvarlanan kaya parçaları anbean görüntülenirken kameranın arkasındaki kişinin "Dağ komple çöküyor" dediği duyuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 02:37:00 -

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de yıkımlara neden olurken çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem anında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'nde bulunan eski taş ocağında yıkımlar meydana geldi.

Bir vatandaşın deprem anındaki çektiği görüntüler kameralara yansırken korku ve paniği de kelimelere yansıdı. Kameranın arkasındaki kişinin, "Dağ komple çöküyor" dediği duyuluyor.

Sarsıntı anında dağdan kopan kaya parçalarının karayoluna doğru düşerken, arkasından da toz bulutları bıraktığı görüldü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir depremini 15 saat önce bildi! İstanbul için tarih verdi
Gündem

İzmir depremini 15 saat önce bildi! İstanbul için tarih verdi

Mustafa Kılıç isimli vatandaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremi 15 saat önceden tahmin etti. Kılıç, İzmir depremi sonrası İst..
Depremin ardından CHP'li Gürsel Tekin'den tepki çeken tweet! Kızılaydan cevap
Gündem

Depremin ardından CHP'li Gürsel Tekin'den tepki çeken tweet! Kızılaydan cevap

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir'de yaşanan şiddetli depremin ardından, Kızılay Kan Merkezi'nin yıkıldığını iddia etti. Tekin'e..
Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı
Dünya

Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını söyledi.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay