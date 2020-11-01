Depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı
İzmir'deki depremde en fazla hasar gören binalardan olan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı.
İzmir'deki şiddetli depremde en fazla hasar gören binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmasının başladığı bildirildi.
Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra riskli yapıların yıkım çalışmaları da sürüyor.
Bir marketin bulunduğu alttan iki katı çöken, yan yatması sebebi ile iş makinalarıyla desteklenen Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin verdiği yıkım emri ile çalışmaların başladığı bildirildi.
Arka cephesinden vinçlerin makasları ile traşlanan binanın kontrollü şekilde yıkımı yapılacak.
İtfaiye ekipleri de, toz oluşmaması için enkaz bölgesine su takviyesi yapıyor.
Yaşanan büyük depremde Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 4 kişi sağ kurtarılmıştı.