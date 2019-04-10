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Depremde halat salınımını yüzde 55 azaltan asansör teknolojisi

Mitsubishi Electric'in yüksek katlı binalar için geliştirdiği Pasif Halat Salınım Kontrol Cihazı yüksek güvenlik ve konfor sunuyor

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:18
Depremde halat salınımını yüzde 55 azaltan asansör teknolojisi

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, uzun süreli depremler ve sert rüzgarlarda sallanan yüksek katlı binalarda asansör halatındaki salınımı kontrol altına alan yeni bir cihaz geliştirdi.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric’in yüksek katlı binalar için geliştirdiği Pasif Halat Salınım Kontrol Cihazı sayesinde artık deprem ve şiddetli rüzgar gibi zorlu koşullar altında bile çalışabilecek asansörler, güvenlik ve konforun artırılmasını sağlayacak.

Mitsubishi Electric’in Japonya’daki Inazawa Works adlı fabrikasında bulunan 173 metre yüksekliğindeki "SOLAÉ" asansör test kulesinde yapılan testte, uzun süreli bir deprem nedeniyle binada meydana gelebilecek sallanma simüle edilerek asansör halatının üst kısmı uygun sıklıkta sallandı. Testin sonuçlarına göre, Pasif Halat Salınım Kontrol Cihazı, halat salınımını cihazın kullanılmadığı halatlara kıyasla en az yüzde 55 oranında azaltabiliyor.


- Yeni teknolojinin, 31 Mart 2022'de sona eren mali yılda satışa sunulması planlanıyor


Açıklamaya göre, yüksek katlı binalar uzun süreli depremlerde ve sert rüzgarlarda sallanarak asansör halatında yanlamasına salınıma neden olabiliyor. Bina salınım sıklığı ile halatın rezonans sıklığının birbirine yakın olduğu zamanlarda halat ciddi ölçüde sallanarak asansör kuyusunda ekipmanla temas edebiliyor.

Asansörün güvenlik nedeniyle kapatılmasını gerektirebilen bu tür durumların engellenmesi için halat salınımının baskılanması son derece önemli oluyor. Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, asansörlerin uzun süreli deprem ve sert rüzgar koşulları altında çalışmasını sağlayan yeni Pasif Halat Salınımı Kontrol Cihazı ile kullanıcı güvenliği ve konforunun artırılmasını sağlıyor. Marka bu yeni teknolojiyi, 31 Mart 2022’de sona eren mali yılda satışa sunmayı planlıyor.

- Asansör duruş süresini azaltıyor


Mitsubishi Electric’in yeni teknolojisi Pasif Halat Salınımı Kontrol Cihazı’nda sabit mıknatısların manyetik gücü, titreşim genliğine uygun olarak asansör kabininin üstündeki halat terminalinin savrulmasını desteklemek için kullanılıyor. Halatın rezonans veya sallanma sıklığının düşürülmesi, binanın ve halatların rezonansını güçleştiriyor ve böylelikle halat salınımını ciddi ölçüde engelliyor.

Operasyonel duruş süresini azaltan cihaz, asansör operasyonlarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı oluyor. Cihaz, halatın alt kısmına "negatif sertlik" adı verilen bir manyetik güç uyguluyor. Normal bir yayın düzeltici kuvvetine karşı ters yönde kuvvet uygulanmasını ifade eden negatif sertlik, halatı aralarına alacak şekilde sabit mıknatısların yüz yüze yerleştirilmesiyle elde ediliyor.

Bir ucu boşta olan bir halat iki ucu da sabitlenmiş bir halata göre daha düşük rezonans sıklığına sahip olduğundan, negatif sertlik kuvveti halat salınımıyla aynı yönde hareket ederek terminalin pozisyonu sabit değilmiş gibi halat terminalinin salınım genliğini artırıyor. Bunun sonucunda, bina ve halat farklı sıklıklarda sallandıkları için rezonansa yol açmıyor ve halat salınımı büyük ölçüde baskılanıyor. Sabit mıknatıs kullanımı, elektrik enerjisine gerek kalmadan asansör operasyonlarının devam edebilmesine olanak sağlıyor.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 12:18
  1. Mitsubishi Electric

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