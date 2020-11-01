Deprem uzmanı isyan etti: Ancak bombalayarak bu hale getirirsiniz

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yıkılan binalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Bina deprem yokmuş gibi yapılmış. Bina bu hale gelince, yani kat kat kağıt gibi bu hale geliyorsa taşıyıcı elemanların iş yapmadığını anlıyorsunuz. Bir bina kolay kolay böyle yıkılmaz, isteseniz böyle yıkamazsınız. Ancak bombalayarak bu hale getirirsiniz.

Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu: Bina deprem yokmuş gibi yapılmış

Bu bina oranın şartlarına göre tasarlansaydı zaten o zemin etkileri dikkate alınmış olacaktı. Depremde şiddet bölgeden bölgeye değişir büyüklük bir tanedir.

Çok fazla hata var, hangi birine ne kadar ceza verilir bilinmez. Büyük resmin içine koyarsanız deprem bölgesinde yapılması gereken bir binanın şartlarını sağlamıyor. Burada bir aldırmazlık, bilgisizlik var.

Sadece bu bölgeye ait değil. Bu bölgede sık sık bu depremler yaşanıyor. Menderes Vadisi zaten bu kapasiteye sahip. Eğer bu depremin merkezi İzmir'in içinde olsaydı daha felaket olurdu.