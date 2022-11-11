Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AFAD deprem tatbikatı nasıl olacak? 12 kasım deprem tatbikatı neden yapılıyor? Çök kapan tutun tekniği nedir?

AFAD'ın deprem tatbikatı açıklamasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar deprem tatbikatının neden ve ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı neden yapılıyor? İşte merak edilenler...

Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Deprem Tatbikatı Türkiye genelinde 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de yapılacak.

12 kasım deprem tatbikatı neden yapılıyor?



AFAD 'Afetlere dirençli toplum oluşturma' vizyonu kapsamında bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapıyor. 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında bugüne kadar okullar, kütüphaneler, hastaneler, kamu binaları, yurtlar, huzurevleri, adliye, ceza ve tevkifleri, havalimanları, AVM’ler ve terminallerde toplamda 66.202 tatbikat yapıldı. AFAD, 1999 yılında meydana gelen Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım 2022'de, koordinasyonunda ülkemizde afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini öğretmek amacıyla Türkiye genelinde saat 18.57’de “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı gerçekleştirilecek.

AFAD deprem tatbikatı nasıl olacak?

Depreme hazırlık amaçlı Türkiye'de 12 Kasım Cumartesi günü çök, kapan, tutun tatbikatı yapılacak. Deprem güvenliği, hazırlıklı olmayı ve ne yapacağını bilmeyi içerir. Kimse bir depremin ne zaman ve nerede olacağını tahmin edemez, ancak siz ve aileniz bir sonraki büyük depremden önce hazırlıklı olabilirsiniz. Peki depremde çök, kapan, tutun hareketi nasıl yapılır? Çök, kapan, tutun tekniği nedir?

ÖK-KAPAN-TUTUN' TATBİKATI SAAT KAÇTA UYGULANACAK?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, 12 Kasım'daki 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatı ile ilgili kamu spotları yayınladı. Kamu spotunda, deprem anının canlandırması yapılırken, tatbikat esnasında neler olacağına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Bu davranış biçimini ve deprem tatbikatını kendimizin ve çocuklarımızın güvenliği için belirli aralıklarla uygulayınız...

'ÇÖK - KAPAN -TUTUN

Sarsıntı başladığı andan itibaren kesinlikle merdivenlere, balkonlara veya asansörlere koşmamalıyız. Sarsıntının başladığını hissettiğimizde yapmamız gereken, sağlam bir nesnenin yanına geçmek, üzerimize düşebilecek nesnelerden uzak durmak ve çök-kapan-tutun eylemini gerçekleştirmektir.

Çök kapan tutun tekniği nedir?

Deprem anında doğru davranış şeklini hatırlayabilmek ve uygulayabilmek için mutlaka ve sürekli olarak tatbikat yapılması gerekir. Gerçek bir depremde insanların paniğe kapılmadan doğru hareket etme şansının, her Çök-Kapan-Tutun egzersiziyle iki kat arttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

DEPREMDE ÇÖK, KAPAN, TUTUN HAREKETİ NASIL YAPILIR?

Deprem, uçak kazası, heyelan, bomba patlaması ve bomba tehdidi, yıldırım ve hortum gibi tehlikelerde Çök-Kapan-Tutun yöntemi uygulanır. Örneğin, zemin sarsılmaya başlladığında veya büyük bir patlama duyulduğunda herkesin Çök-Kapan-Tutun hareketini yapması gerekir. Vücudun kapladğı alanı küçülten bu davranış, bizi havada uçan, saçılan ve dökülen cisimlerden koruyacak ve onlara hedef olmayacak bir yerde yapılmalıdır.

Eğer bina içerisindeysek depremi hissettiğimizde ayakta durmamalı, kesinlikle; oradan oraya koşlmamalı, balkona çıkmamalı, merdivenden inmemeli, asansöre binmemeli, pencere ve balkondan atlamamalıyız.

Çöküp sağlam bir nesnenin altına girin veya yanına geçin. Özellikle sırtınız pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden koruyun. Sarsıntı sona erene kadar, sallanan nesneyle beraber hareket edebilmek için nesneye tutun. Nesneyi tutan kollarınızın üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun.

DEPREM ANI 12 KASIM TATBİKATI İÇİN 11 KASIM 2022 CUMA GÜNÜ OKUL VE KURUMLARDA UYGULANACAK ÇÖK-KAPAN-TUTUN HAREKETİ AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile

Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları,

özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek,

koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, olası afetlere karşı müdahale etme

becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla

12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık günü ve 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıldönümünde ulusal çapta tatbikat düzenleneceği bildirilmiştir.

BUNA İSTİNADEN:

İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek,

öğretmenler Çök-Kapan-Tutun hareketini öğrencilere anlatarak 11 Kasım 2022 Cuma günü sınıflarında uygulatacaktır. 12 Kasım cumartesi günü tatbikat saati 18:57 de tüm öğrenciler ailelerine öğrendiklerini anlatacak ve birlikte evlerinde tatbikata katılmaya davet edeceklerdir.